Em três dias, ES tem mais curados da Covid-19 do que novos casos

Estado teve 5.810 pessoas livres do coronavírus nesta semana Crédito: Fernando Madeira

Nos últimos três dias, o Espírito Santo registrou mais curados do coronavírus do que novos infectados. De acordo com dados do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), desde o dia 20 deste mês, 5.810 pacientes foram considerados livres da doença, enquanto o número de novos casos é de 3.956.

69,87%. Nos últimos dias, com o aumento do número de pacientes curados, o percentual saltou para 73,51%. Isso significa que, no dia 20, quando o Espírito Santo acabara de ultrapassar a marca de 50 mil curados , o percentual de pessoas livres da Covid-19 era de. Nos últimos dias, com o aumento do número de pacientes curados, o percentual saltou para

A pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e epidemologista Ethel Maciel disse que a diminuição da taxa de reprodução do vírus pode indicar os motivos pelos quais o número de curados aumentou e o de novos infectados caiu. Isso, porém, será garantido apenas após a próxima etapa do Inquérito Sorológico no Estado.

"Com exceção daqueles que receberam alta hospitalar, consideramos curados aqueles que ficaram em isolamento por 14 dias depois dos primeiros sintomas. Como a curva de infectados está em desaceleração, temos observado uma diminuição de contaminação, ou da taxa de reprodução (Rt), isso pode se relacionar com esse efeito na curva onde temos mais curados que novos infectados."

"Não sabemos bem explicar por que está acontecendo nesse momento, porque, teoricamente, ainda temos um número grande de pessoas suscetíveis, ou seja, que poderiam ser infectadas, segundo o último Inquérito Sorológico. O próximo inquérito vai ajudar a responder melhor, pois saberemos qual a prevalência da doença nesse momento e quantos são os que ainda estariam suscetíveis à contaminação" Ethel Maciel - Epidemologista e pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

Ethel Maciel ainda afirmou que, apesar da diminuição desse número de infectados por dia, ainda deve-se manter todas as medidas de prevenção e citou um artigo da Universidade de Oxford que indica que o distanciamento social é eficaz também para evitar um contágio maior da doença no organismo.

"Tem um estudo relativamente recente que diz que o distanciamento social é importante não só para prevenção da infecção, mas uma vez que você é infectado, o distanciamento pode permitir uma quantidade menor do vírus no organismo e isso inclusive tem impacto na gravidade da doença", completou.

O QUE DIZ A SESA