Coronavírus: taxa de ocupação de leitos de UTI no ES chega a 73,30%

Foram entregues 15 novos leitos semi-intensivo no Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na Serra Crédito: Giovani Pagotto/Governo-ES

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com coronavírus no Espírito Santo teve um leve aumento nesta quinta-feira (23) em relação ao dia anterior. A quantidade de vagas exclusivas que estão ocupadas passou, percentualmente, de 71,88% para 73,30%.

Os dados são do Painel Covid-19 , ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) que apontou que dos 704 leitos de UTI disponibilizados no Estado, 516 estão em uso. A subida no índice de ocupação veio depois de dois dias seguidos de queda.

Ainda segundo o Painel Covid-19, as enfermarias chegaram ao índice de 62,79% de ocupação. São 774 leitos existentes, dos quais 486 estão sendo utilizados. Na soma de enfermarias e UTIs, o Espírito Santo possui 1.476 leitos e 1.002 estão ocupados( 67,79%).

REGIÕES

Na análise por regiões, o Painel Covid-19 apontou que a Região Norte possui a taxa mais alta do Estado, com 79,49% dos leitos de UTIs ocupados. São 78 vagas, sendo que 62 estão com pacientes. Em seguida está a Região Sul, que tem 69 dos 95 leitos de UTI ocupados (72,30%).