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Coronavírus

Brasil, Índia e EUA têm capacidade para mudar rumo da pandemia, diz OMS

O diretor-executivo da organização afirmou que os três países são poderosos, aptos e democráticos com capacidades internas para lidar com a doença

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 15:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 15:19
Diretor-executivo da OMS, Michael Ryan
Diretor-executivo da OMS, Michael Ryan Crédito: Divulgação OMS
O diretor do Programa de Emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, afirmou nesta quinta-feira (23) que os três países que lideram o ranking de mortes e casos por Covid-19 - Brasil, Índia e EUA - têm capacidade para mudar o rumo da pandemia.
"São três países poderosos, aptos e democráticos que têm tremendas capacidades internas para lidar com esta doença", disse Ryan durante coletiva de imprensa. "É algo certo: países grandes podem ter grandes problemas, por conta dessa natureza. São populosos, complexos."
Ele acrescentou que a organização está trabalhando junto às autoridades federais e estaduais do Brasil para reverter a situação.
O diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ressaltou que metade dos óbitos e casos totais do mundo correspondem a esses três países. "Apesar da pandemia afetar a todos, só alguns países ainda estão em transmissão intensa."

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