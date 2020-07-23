Brasil, Índia e EUA têm capacidade para mudar rumo da pandemia, diz OMS

Diretor-executivo da OMS, Michael Ryan Crédito: Divulgação OMS

"São três países poderosos, aptos e democráticos que têm tremendas capacidades internas para lidar com esta doença", disse Ryan durante coletiva de imprensa. "É algo certo: países grandes podem ter grandes problemas, por conta dessa natureza. São populosos, complexos."

Ele acrescentou que a organização está trabalhando junto às autoridades federais e estaduais do Brasil para reverter a situação.