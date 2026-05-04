Cena alterada e contradições levaram à prisão de suspeito de matar namorado em Vila Velha

A análise da cena do apartamento onde o aposentado Jarbas Guedes Batista, de 61 anos, foi encontrado morto, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, foi determinante para que a polícia descartasse a versão inicial de queda e prendesse o namorado da vítima, João Paulo da Silva Ribeiro, de 35 anos.





O perito Marcelo Cotta, da Seção de Crimes contra a Pessoa da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), disse que os primeiros indícios surgiram ainda com o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que identificou hematomas no corpo. A perícia confirmou incosistências: a residência estava aparentemente organizada, mas havia manchas de sangue na parede do quarto e sob o lençol, apesar de a cama aparentar estar limpa.





“Encontramos manchas de sangue na parede. O lençol estava limpo, mas debaixo havia manchas vermelhas semelhantes a sangue. A vítima estava no pé da cama, com uma lesão acima da cabeça. Em uma queda, as lesões geralmente são encontradas na região frontal”, explicou o perito.





Outros elementos reforçaram a suspeita de adulteração da cena. Na cozinha, foram encontradas roupas de cama e materiais com manchas semelhantes a sangue. No banheiro, um balde com água e pano indicava possível tentativa de limpeza.





Além disso, o corpo apresentava sinais de agressão em diferentes partes, como cabeça, pescoço e mãos, e o tempo de morte foi estimado entre 24 e 48 horas. “O cenário indicava mais uma hipótese de homicídio”, reforçou Marcelo.



