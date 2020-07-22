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"Incapacidade"

Biden e Obama criticam resposta de Trump à pandemia em vídeo de campanha

A campanha de Joe Biden lançou nesta quarta-feira (22) um vídeo de uma conversa entre o candidato democrata e o ex-presidente Barack Obama
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 19:30

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 19:30

Ex-presidente dos Eua, Barack Obama
Ex-presidente dos Eua, Barack Obama Crédito: Getty Images
A campanha de Joe Biden lançou nesta quarta-feira (22) um vídeo de uma conversa entre o candidato democrata e o ex-presidente Barack Obama na qual os dois criticam a resposta de Donald Trump à pandemia do novo coronavírus.
"Você consegue imaginar ser presidente, se levantar e dizer 'a responsabilidade não é minha. Eu não assumo a responsabilidade'. Literalmente", diz Biden logo na abertura da gravação, cuja versão integral será divulgada na quinta-feira (23).
"Essas palavras nunca saíram das nossas bocas quando estávamos no governo", responde Obama.
O candidato às eleições de novembro foi vice de Obama durante seus dois mandatos, de 2009 a 2017.
"Não consigo entender sua [de Trump] incapacidade de ter uma ideia do que as pessoas estão vivendo", completa Biden.
Ambos os democratas aparecem usando máscaras e mantendo o distanciamento social durante o encontro, um claro contraste à postura do presidente. Trump apareceu em público usando o item pela primeira vez em 11 de julho, embora as autoridades americanas tenham recomendado as máscaras no início de abril.
Em pesquisas recentes, Biden aparece à frente do republicano --em algumas delas, por margens que ultrapassam dez pontos percentuais. Segundo uma sondagem realizada em julho pela Universidade Quinnipiac, 62% dos americanos reprovam a resposta do governo Trump à pandemia.
Uma pesquisa do Wall Street Journal e da emissora NBC, também de julho, mostra 59% de reprovação nesse quesito.
Na terça (21), pressionado pelos resultados negativos, Trump mudou seu discurso e passou a defender uso do equipamento de proteção e suspendeu grandes eventos de campanha no momento em que o país bate novos recordes de casos de Covid-19.
Esta não foi a primeira vez que Obama criticou a atuação da Casa Branca no combate à pandemia. No início de maio, numa videoconferência com ex-membros de seu governo, o ex-presidente descreveu a resposta de Trump à crise como caótica --o conteúdo da conversa foi vazado à imprensa americana.
Obama anunciou seu apoio a Biden em 14 de abril em um vídeo no qual pediu a união dos democratas. O endosso foi feito depois que os concorrentes pela nomeação do Partido Democrata se retiraram da disputa. Até então, o ex-presidente vinha mantendo uma postura de neutralidade.

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