Senac abre 3.000 vagas em mais de 150 cursos de graça no ES

O Senac-ES vai abrir 3.000 vagas em mais de 150 cursos gratuitos de qualificação profissional em diversas áreas do conhecimento. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 9 e 16 de maio.
As oportunidades estarão disponíveis nas unidades do Senac de Vila Velha, Aracruz, Colatina, São Gabriel da Palha, Linhares, Hotel Senac Ilha do Boi, Cariacica, Serra, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Venda Nova do Imigrante.
De acordo com a instituição, há vagas para cursos como barbeiro, Inteligência Artificial na Educação, salgadeiro, Jovem Programadora, mídias criativas com inteligência artificial, entre vários outros.
As vagas são destinadas prioritariamente a pessoas de baixa renda, ampliando as oportunidades de formação profissional e geração de renda. Os cursos abrangem desde qualificações iniciais até formações técnicas, possibilitando que os alunos desenvolvam habilidades práticas e ampliem suas perspectivas de inserção no mercado.
As aulas estão previstas para ocorrer entre 9 de maio e 31 de julho de 2026.
A iniciativa faz parte da programação da Semana S, evento nacional do Sistema Comércio que aproxima empresários, trabalhadores e suas famílias das soluções que impulsionam os setores de bens, serviços e turismo.
No Espírito Santo, a ação ocorre entre 9 e 16 de maio, com uma programação diversificada que inclui atividades voltadas à educação, inovação, cultura e empregabilidade. O evento acontece simultaneamente em todo o país, totalizando mais de 45 mil vagas.
A diretora de Educação Profissional do Senac-ES, Dianimer Dutra, ressalta que a oferta de vagas é uma oportunidade para que as pessoas aprimorem ou desenvolvam novas habilidades.
“Com essa oferta expressiva de vagas gratuitas durante a Semana S, queremos oferecer às pessoas a oportunidade de desenvolver novas habilidades, gerar renda e construir novos caminhos profissionais”, destaca.
Como se inscrever
Prazo de inscrições: de 9 e 16 de maio
Onde se inscrever: diretamente nas Unidades de Educação Profissional do Senac-ES ou pelo site: es.senac.br.