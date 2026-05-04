Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Qualificação

Senac abre 3.000 vagas em mais de 150 cursos de graça no ES

Há chances para cursos como barbeiro, Inteligência Artificial na Educação, salgadeiro, Jovem Programadora, mídias criativas com inteligência artificial, entre vários outros

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 12:33

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 mai 2026 às 12:33
Senac tem vagas abertas cursos em diversas áreas de conhecimento
Senac tem vagas abertas cursos em diversas áreas de conhecimento Divulgação

O Senac-ES vai abrir 3.000 vagas em mais de 150 cursos gratuitos de qualificação profissional em diversas áreas do conhecimento. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 9 e 16 de maio.


As oportunidades estarão disponíveis nas unidades do Senac de Vila Velha, Aracruz, Colatina, São Gabriel da Palha, Linhares, Hotel Senac Ilha do Boi, Cariacica, Serra, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Venda Nova do Imigrante.

De acordo com a instituição, há vagas para cursos como barbeiro, Inteligência Artificial na Educação, salgadeiro, Jovem Programadora, mídias criativas com inteligência artificial, entre vários outros.


As vagas são destinadas prioritariamente a pessoas de baixa renda, ampliando as oportunidades de formação profissional e geração de renda. Os cursos abrangem desde qualificações iniciais até formações técnicas, possibilitando que os alunos desenvolvam habilidades práticas e ampliem suas perspectivas de inserção no mercado.


As aulas estão previstas para ocorrer entre 9 de maio e 31 de julho de 2026.

A iniciativa faz parte da programação da Semana S, evento nacional do Sistema Comércio que aproxima empresários, trabalhadores e suas famílias das soluções que impulsionam os setores de bens, serviços e turismo.


No Espírito Santo, a ação ocorre entre 9 e 16 de maio, com uma programação diversificada que inclui atividades voltadas à educação, inovação, cultura e empregabilidade. O evento acontece simultaneamente em todo o país, totalizando mais de 45 mil vagas.


A diretora de Educação Profissional do Senac-ES, Dianimer Dutra, ressalta que a oferta de vagas é uma oportunidade para que as pessoas aprimorem ou desenvolvam novas habilidades.

“Com essa oferta expressiva de vagas gratuitas durante a Semana S, queremos oferecer às pessoas a oportunidade de desenvolver novas habilidades, gerar renda e construir novos caminhos profissionais”, destaca.

Como se inscrever

  • Prazo de inscrições: de 9 e 16 de maio

  • Onde se inscrever: diretamente nas Unidades de Educação Profissional do Senac-ES ou pelo site: es.senac.br

Leia Mais Sobre Oportunidades

Inscrições abertas para cursos gratuitos da Vale com salário de R$ 2,2 mil

Mais de 5.770 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (4) no ES

Marinha, Ibiraçu e Conselho do ES: 15 mil vagas em concursos e seleções

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Qualificação Profissional Curso Profissionalizante cursos es
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Alerta para enchentes e seca em tempo real: o ES se prepara
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/05/2026
Serra x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados