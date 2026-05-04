Senac abre 3.000 vagas em mais de 150 cursos de graça no ES

De acordo com a instituição, há vagas para cursos como barbeiro, Inteligência Artificial na Educação, salgadeiro, Jovem Programadora, mídias criativas com inteligência artificial, entre vários outros.





As vagas são destinadas prioritariamente a pessoas de baixa renda, ampliando as oportunidades de formação profissional e geração de renda. Os cursos abrangem desde qualificações iniciais até formações técnicas, possibilitando que os alunos desenvolvam habilidades práticas e ampliem suas perspectivas de inserção no mercado.





As aulas estão previstas para ocorrer entre 9 de maio e 31 de julho de 2026.