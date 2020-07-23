Coronavírus: ES registra 2.341 mortes e passa de 74 mil casos

Teste rápido de coronavírus Crédito: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação

Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 11.354 registros da doença, seguida por Vitória (10.103), Serra (9.905) e Cariacica (8.391). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.333 pessoas infectadas.

Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 54.846 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,14% e, até agora, 157.473 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.