Governo do ES decreta luto de três dias por morte de prefeito vítima da Covid-19

O governo do Espírito Santo decretou luto oficial de três dias pela morte do prefeito de Água Doce do Norte, Paulo Márcio Leite Ribeiro (PSB), vítima da Covid-19. O gestor da cidade no Noroeste do Estado estava internado havia mais de duas semanas na UTI de um hospital de Colatina, após ter sido contaminado pelo novo coronavírus.
O governador Renato Casagrande (PSB) disse, no Twitter, que recebeu com "muita tristeza a notícia do falecimento do prefeito Paulo Márcio". Familiares e aliados do prefeito informaram que ele morreu por volta das 23h desta quarta-feira (22).
"Mais uma vida interrompida pelo coronavírus. Desejo que seus familiares e amigos encontrem em Deus o conforto diante deste momento de tamanha dor", afirmou o chefe do Executivo estadual.
Devido às medidas de prevenção ao coronavírus, não houve velório. Uma carreata foi realizada na manhã desta quinta-feira (23) para acompanhar o corpo do prefeito de Colatina até o distrito de Santo Agostinho, em Água Doce do Norte, onde ele cresceu e foi enterrado.
Também no Twitter, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado estadual Erick Musso (Republicanos), lamentou a morte de Paulo Márcio. "Minhas orações e minha solidariedade à família e aos amigos nesse momento de dor", escreveu.
O deputado federal Josias da Vitória (Cidadania) também prestou homenagem ao prefeito. "Um homem alegre, grande liderança política, um amigo acima de tudo. Cuidou com carinho da cidade durante todo o mandato", publicou.
Outro parlamentar da Câmara dos Deputados que se manifestou sobre Paulo Márcio foi Evair de Melo (PP). "Sempre foi um amigo e acima de tudo um apaixonado por sua terra e sua gente. Sempre estivemos juntos por boas causas para o seu povo. Vá com Deus", lamentou.
Da mesma região do prefeito, o deputado estadual Dary Pagung (PSB) prestou solidariedade aos parentes e amigos. "Figura pública e dedicada a cuidar de seus conterrâneos, nos deixa de forma precoce, vítima do coronavírus. Aos amigos e familiares, que tenham força para superar este momento de tristeza."
ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS LAMENTA MORTE
A Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) emitiu nota em que lamenta o falecimento do prefeito:
A Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) lamenta profundamente o falecimento do prefeito de Água Doce do Jorte e diretor do Consórcio da Amunes, Paulo Marcio Leite Ribeiro. Hoje os prefeitos capixabas se despedem de um grande amigo e gestor municipal.
Paulo foi um gestor que se relacionava muito bem com todos e com isso atraiu muitos investimentos, contribuindo fortemente para o desenvolvimento de Água Doce do Norte.
Além de prefeito, Paulo presidiu o Consórcio Cim Nordeste e trabalhou de forma estratégica no avanço do sistema de saúde dos municípios atendidos pelo consórcio.
A alegria era sua marca até nos momentos de dificuldades. Hoje, sem dúvida, é um momento de muita tristeza para os administradores municipais do Espírito Santo, amigos, familiares e população de Água Doce do Norte.
Rezamos para que Deus possa confortar a família neste momento de dor.
Prefeitas e prefeitos do Espírito Santo
VIDA POLÍTICA
Paulo Márcio começou sua carreira política em 2008, quando foi eleito vereador. Foi o mais votado, com 582 votos. Em 2012, tentou se eleger prefeito, mas ficou em segundo lugar. Chegou pela primeira vez ao cargo de chefe do Executivo após a eleição suplementar, em dezembro de 2014, para comandar Água Doce do Norte. O pleito ocorreu após o então prefeito Adilson Cunha (MDB) ter sido cassado pela Justiça Eleitoral por compra de votos. Em 2016, foi reeleito com 60,72% dos votos válidos (5.071 votos). No início deste ano, mudou do DEM para o PSB.
VICE MORAVA NOS EUA
O caso da cidade ganhou destaque no Estado porque o município chegou a ficar sem comando durante a internação de Paulo Márcio, já que o vice-prefeito de Água Doce do Norte, Jacy Donato (PV), estava morando desde 2018 nos Estados Unidos. Por uma semana a cidade foi administrada por secretários, sob orientações do prefeito que estava na UTI.
Em entrevista para A Gazeta, Jacy confirmou morar no exterior, mas disse que retornaria ao município, se houvesse necessidade. Com a repercussão, o presidente da Câmara, Rodrigo Gomes (PV), conversou com o vice-prefeito e solicitou que ele voltasse para a cidade. Jacy assumiu o município no dia 14 de julho.
O Portal da Transparência da Prefeitura de Água Doce registra o pagamento de salários a Jacy desde a eleição na chapa de Paulo Márcio, em 2016, sem interrupção. De acordo com a prefeitura, a Lei Orgânica de Água Doce do Norte não tem nenhum dispositivo que proíbe o vice-prefeito de residir fora da cidade.
A partir do episódio, a Câmara Municipal votará uma emenda para estabelecer que o vice-prefeito da cidade só possa ficar mais de 15 dias no exterior com autorização prévia dos vereadores. Segundo o presidente da Casa, já há unanimidade entre os parlamentares para a aprovação da proposta.