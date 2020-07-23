Governo do ES decreta luto de três dias por morte de prefeito vítima da Covid-19

Paulo Márcio Leite Ribeiro, prefeito de Água Doce do Norte, morreu no fim da noite desta quarta (22) Crédito: Reprodução

O governador Renato Casagrande (PSB) disse, no Twitter, que recebeu com "muita tristeza a notícia do falecimento do prefeito Paulo Márcio". Familiares e aliados do prefeito informaram que ele morreu por volta das 23h desta quarta-feira (22).

"Mais uma vida interrompida pelo coronavírus. Desejo que seus familiares e amigos encontrem em Deus o conforto diante deste momento de tamanha dor", afirmou o chefe do Executivo estadual.

Recebo com muita tristeza a notícia do falecimento do Prefeito Paulo Márcio. Mais uma vida interrompida pelo coronavírus. Desejo que seus familiares e amigos encontrem em Deus o conforto diante deste momento de tamanha dor. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) July 23, 2020

Devido às medidas de prevenção ao coronavírus, não houve velório. Uma carreata foi realizada na manhã desta quinta-feira (23) para acompanhar o corpo do prefeito de Colatina até o distrito de Santo Agostinho, em Água Doce do Norte, onde ele cresceu e foi enterrado.

Também no Twitter, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado estadual Erick Musso (Republicanos), lamentou a morte de Paulo Márcio. "Minhas orações e minha solidariedade à família e aos amigos nesse momento de dor", escreveu.

Amanhecemos com a triste notícia do falecimento do prefeito de Água Doce do Norte, Paulo Márcio Ribeiro, vítima da Covid-19. Minhas orações e minha solidariedade à família e aos amigos nesse momento de dor. — Erick Musso (@MussoErick) July 23, 2020

O deputado federal Josias da Vitória (Cidadania) também prestou homenagem ao prefeito. "Um homem alegre, grande liderança política, um amigo acima de tudo. Cuidou com carinho da cidade durante todo o mandato", publicou.

Outro parlamentar da Câmara dos Deputados que se manifestou sobre Paulo Márcio foi Evair de Melo (PP). "Sempre foi um amigo e acima de tudo um apaixonado por sua terra e sua gente. Sempre estivemos juntos por boas causas para o seu povo. Vá com Deus", lamentou.

Da mesma região do prefeito, o deputado estadual Dary Pagung (PSB) prestou solidariedade aos parentes e amigos. "Figura pública e dedicada a cuidar de seus conterrâneos, nos deixa de forma precoce, vítima do coronavírus. Aos amigos e familiares, que tenham força para superar este momento de tristeza."

ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS LAMENTA MORTE

A Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) emitiu nota em que lamenta o falecimento do prefeito:

A Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) lamenta profundamente o falecimento do prefeito de Água Doce do Jorte e diretor do Consórcio da Amunes, Paulo Marcio Leite Ribeiro. Hoje os prefeitos capixabas se despedem de um grande amigo e gestor municipal.

Paulo foi um gestor que se relacionava muito bem com todos e com isso atraiu muitos investimentos, contribuindo fortemente para o desenvolvimento de Água Doce do Norte.

Além de prefeito, Paulo presidiu o Consórcio Cim Nordeste e trabalhou de forma estratégica no avanço do sistema de saúde dos municípios atendidos pelo consórcio.

A alegria era sua marca até nos momentos de dificuldades. Hoje, sem dúvida, é um momento de muita tristeza para os administradores municipais do Espírito Santo, amigos, familiares e população de Água Doce do Norte.

Rezamos para que Deus possa confortar a família neste momento de dor.

Prefeitas e prefeitos do Espírito Santo

VIDA POLÍTICA

Paulo Márcio começou sua carreira política em 2008, quando foi eleito vereador. Foi o mais votado, com 582 votos. Em 2012, tentou se eleger prefeito, mas ficou em segundo lugar. Chegou pela primeira vez ao cargo de chefe do Executivo após a eleição suplementar, em dezembro de 2014, para comandar Água Doce do Norte. O pleito ocorreu após o então prefeito Adilson Cunha (MDB) ter sido cassado pela Justiça Eleitoral por compra de votos. Em 2016, foi reeleito com 60,72% dos votos válidos (5.071 votos). No início deste ano, mudou do DEM para o PSB.

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