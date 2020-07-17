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Leonel Ximenes

Vice-prefeito no ES que mora nos EUA pode ter que devolver salário

Ministério Público de Contas (MPC) instaurou procedimento para apurar se Jacy Donato, de Água Doce do Norte, recebeu remuneração indevidamente

Públicado em 

17 jul 2020 às 13:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jacy Donato (de boné) foi empossado por Roberto Cigano hoje de manhã diante de uma Câmara vazia
Jacy Donato (de boné) foi empossado por Roberto Cigano na segunda de manhã diante de uma Câmara vazia Crédito: Alonso Cordeiro
O Ministério Público de Contas (MPC) instaurou um Procedimento Preparatório para apurar o suposto recebimento indevido de remuneração pelo vice-prefeito de Água Doce do Norte, Jacy Rodrigues da Costa (PV), por estar ausente do país desde julho de 2018.
Segundo admitiu o vice-prefeito, ele morava há dois anos nos Estados Unidos, de onde retornou no último fim de semana porque o prefeito Paulo Márcio Leite Ribeiro (DEM), vítima do novo coronavírus, está internado em estado grave numa UTI de um hospital de Colatina. Mesmo longe da sua cidade, o vice-prefeito continuou recebendo o salário de R$ 5,75 mil, segundo consta no Portal da Transparência municipal.
Na última segunda-feira (13), conforme mostrou a coluna, Jacy Donato, como é mais conhecido, foi empossado no cargo de prefeito, às pressas, pelo presidente da Câmara de Vereadores, Roberto Cigano, numa cerimônia sem a presença de público e dos demais parlamentares.
No procedimento, o MPC pede à Polícia Federal no Espírito Santo informações sobre a última data de saída e retorno de Jacy Donato ao Brasil. E à Câmara Municipal de Água Doce do Norte solicita informações sobre eventual autorização concedida ao vice-prefeito para ausência do país e o que diz a legislação municipal sobre as funções do vice-prefeito.

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O documento é assinado por Luciano Vieira, procurador de Contas do Ministério Público de Contas do ES. Após analisar as informações solicitadas, o MPC pode arquivar ou, se encontrar indícios de irregularidades, propor representação ao Tribunal de Contas para que os recursos recebidos indevidamente pelo vice-prefeito sejam devolvidos aos cofres públicos.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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