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Leonel Ximenes

Sob polêmica, presidente da Câmara de Água Doce do Norte dá posse a vice-prefeito

O vereador Alonso Cordeiro (PV)  disse que já está se mobilizando para impugnar a posse feita hoje por entender que se configura ausência de procedimento ritual legal

Públicado em 

14 jul 2020 às 11:25
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jacy Donato (de boné) foi empossado por Roberto Cigano hoje de manhã diante de uma Câmara vazia
Jacy Donato (de boné) foi empossado por Roberto Cigano hoje de manhã diante de uma Câmara vazia Crédito: Alonso Cordeiro
Sem ter havido uma convocação formal, o presidente da Câmara de Vereadores de Água Doce do Norte, conhecido como Roberto Cigano, deu posse, às 10h42 desta terça-feira (14), ao vice-prefeito Jacy Donato (PV) no comando do Executivo Municipal. É mais uma polêmica na conturbada situação política do município de pouco mais de 11 mil habitantes, encravado na região Noroeste, na divisa com Minas Gerais, a 280 quilômetros de Vitória.

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Conforme a coluna noticiou com exclusividade na última quinta-feira, o prefeito Paulo Márcio (PSB) foi internado com Covid-19 na UTI de um hospital de Colatina, e o Água Doce ficou entregue à gestão dos secretários municipais, porque o vice estava morando nos Estados Unidos desde julho de 2018.
Como a coluna informou, a Lei Orgânica Municipal omite a obrigação de o vice pedir autorização para deixar o município por mais de 15 dias, o que contraria a Constituição Federal, segundo especialistas ouvidos tanto pela coluna quanto pela reportagem de A Gazeta nos dias seguintes.
O vereador Alonso Cordeiro (PV) registrou a foto acima e disse que já está se mobilizando para impugnar a posse feita hoje por entender que se configura ausência de procedimento ritual legal. Ele vê o ato como uma tentativa de salvar politicamente Jacy, pois o MP já entrou com uma ação de improbidade e o Ministério Público de Contas oficiou a Secretaria Municipal de Administração para, em 48 horas, responder se o vice-prefeito estava de férias ou licenciado.
“Nós não fomos dar posse a ele não. Eu e mais dois vereadores ficamos nos bastidores, na sala dos vereadores. Eu não assinei o termo de posse, só foi o vereador Rodrigo, o presidente da Câmara”, relata Cordeiro.
O parlamentar refere-se aos colegas Edmar Brum da Fonseca (SD) e Joazi Fernandes Batista (PP). Alonso só foi à entrada do plenário da Câmara Municipal para tirar a foto que está nesta matéria da coluna.
Durante os dois anos que passou fora do país, Jacy recebeu normalmente o salário de R$ 5.750 todos os meses, conforme confirmou a procuradoria da prefeitura. Diante da repercussão do caso, Jacy deu um jeito de largar tudo em Nova York e voltar "correndo" para o município, chegando hoje de manhã à cidade, segundo se comenta em Água Doce.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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