Sob polêmica, presidente da Câmara de Água Doce do Norte dá posse a vice-prefeito

Jacy Donato (de boné) foi empossado por Roberto Cigano hoje de manhã diante de uma Câmara vazia Crédito: Alonso Cordeiro

Conforme a coluna noticiou com exclusividade na última quinta-feira , o prefeito Paulo Márcio (PSB) foi internado com Covid-19 na UTI de um hospital de Colatina, e o Água Doce ficou entregue à gestão dos secretários municipais, porque o vice estava morando nos Estados Unidos desde julho de 2018.

Como a coluna informou, a Lei Orgânica Municipal omite a obrigação de o vice pedir autorização para deixar o município por mais de 15 dias, o que contraria a Constituição Federal, segundo especialistas ouvidos tanto pela coluna quanto pela reportagem de A Gazeta nos dias seguintes.

O vereador Alonso Cordeiro (PV) registrou a foto acima e disse que já está se mobilizando para impugnar a posse feita hoje por entender que se configura ausência de procedimento ritual legal. Ele vê o ato como uma tentativa de salvar politicamente Jacy, pois o MP já entrou com uma ação de improbidade e o Ministério Público de Contas oficiou a Secretaria Municipal de Administração para, em 48 horas, responder se o vice-prefeito estava de férias ou licenciado.

“Nós não fomos dar posse a ele não. Eu e mais dois vereadores ficamos nos bastidores, na sala dos vereadores. Eu não assinei o termo de posse, só foi o vereador Rodrigo, o presidente da Câmara”, relata Cordeiro.

O parlamentar refere-se aos colegas Edmar Brum da Fonseca (SD) e Joazi Fernandes Batista (PP). Alonso só foi à entrada do plenário da Câmara Municipal para tirar a foto que está nesta matéria da coluna.