Prefeito de Água Doce do Norte está internado na UTI com coronavírus

Paulo Márcio Leite Ribeiro, prefeito de Água Doce do Norte Crédito: Reprodução

O prefeito de Água Doce do Norte , no Noroeste do Espírito Santo, Paulo Márcio Leite Ribeiro (PSB) está internado na UTI de um hospital em Colatina. Nessa terça-feira (7), ele foi diagnosticado com o novo coronavírus. O quadro de saúde do político foi confirmado pela primeira-dama, Maria Eugênia Bretas.

De acordo com a primeira-dama, o político, de 50 anos, relatou os primeiros sintomas compatíveis com a doença na última semana. Ele apresentou dores no corpo e febre. Com esses sintomas, nós pensamos que poderia ser dengue, já que alguns casos foram notificados aqui na cidade, afirmou.

Segundo Maria Eugênia, na última sexta-feira (3) os sintomas do prefeito foram agravados, ele chegou a fazer um teste rápido para coronavírus, mas o exame deu negativo para a doença. A primeira-dama relatou ainda que Paulo Márcio passou por uma tomografia e foi constatado que 30% do pulmão estava comprometido.

O prefeito foi internado na UTI do Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, na segunda-feira (6). Após novo exame, ele teve a confirmação que estava com coronavírus. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital e Maternidade São José, onde segue hospitalizado em UTI.