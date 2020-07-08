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Coronavírus

Prefeito de Viana, Gilson Daniel, e esposa são diagnosticados com Covid-19

Gilson Daniel disse que está bem e que continuará atuando de forma remota. Ele é o oitavo prefeito do Espírito Santo a testar positivo para a doença provocada pelo novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 12:03

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 12:03

Gilson Daniel é prefeito de Viana e presidente da Amunes
Gilson Daniel disse que ficará em isolamento social e cumprirá as recomendações médicas Crédito: Reprodução Facebook/Gilson Daniel
Prefeito de Viana, Gilson Daniel, e esposa são diagnosticados com Covid-19
O prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), e a esposa, Sídina Delpupo, foram diagnosticados com a Covid-19. Conforme comunicado da  Prefeitura de Viana, divulgado nesta quarta-feira (8), os testes que os dois fizeram teve resultado positivo para o novo coronavírus. Gilson Daniel é o oitavo prefeito do Espírito Santo a ser contaminado pelo vírus.
De acordo com o município, o prefeito e a esposa passam bem e seguirão em isolamento social, cumprindo todas as determinações médicas. Gilson Daniel afirmou que vai continuar trabalhando, de forma remota.
"Estamos bem! Vamos seguir todas as orientações médicas, com o coração em Deus, para que tudo dê certo e que possamos retornar em breve", escreveu, em seu perfil no Instagram. Segundo a prefeitura, todos os servidores que tiveram contato com ele fizeram exames, mas nenhum testou positivo para o coronavírus.
Viana é a 10ª cidade com mais casos de coronavírus. O município registra, segundo dados da Secretaria estadual de Saúde (Sesa), 998 pessoas que testaram positivo para a doença e 43 que morreram por conta dela.
De acordo com a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), além de Gilson Daniel, também já foram diagnosticados com a Covid-19 os prefeitos de Marilândia, Geder Camata (Podemos); de Boa Esperança, Lauro Vieira (PP); de Sooretama, Alessandro Broedel (Republicanos);  de Atílio Vivácqua, Josemar Machado Fernandes (PDT); de São José do Calçado, José Carlos (DEM); de São Gabriel da Palha, Céia Ferreira (Cidadania); e de Água Doce do Norte, Paulo Márcio (PSB).
O Estado contabilizou, na última terça-feira (7), 56.703 casos confirmados de coronavírus e 1.879 mortes. O número de pessoas curadas é de 37.098. Foram realizados 124.256 testes.
Outros políticos capixabas também já tiveram a Covid-19, entre eles o governador Renato Casagrande (PSB) e cinco deputados estaduais

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