Gilson Daniel disse que ficará em isolamento social e cumprirá as recomendações médicas Crédito: Reprodução Facebook/Gilson Daniel

Your browser does not support the audio element. Prefeito de Viana, Gilson Daniel, e esposa são diagnosticados com Covid-19

O prefeito de Viana , Gilson Daniel (Podemos), e a esposa, Sídina Delpupo, foram diagnosticados com a Covid-19 . Conforme comunicado da Prefeitura de Viana, divulgado nesta quarta-feira (8), os testes que os dois fizeram teve resultado positivo para o novo coronavírus. Gilson Daniel é o oitavo prefeito do Espírito Santo a ser contaminado pelo vírus.

De acordo com o município, o prefeito e a esposa passam bem e seguirão em isolamento social, cumprindo todas as determinações médicas. Gilson Daniel afirmou que vai continuar trabalhando, de forma remota.

"Estamos bem! Vamos seguir todas as orientações médicas, com o coração em Deus, para que tudo dê certo e que possamos retornar em breve", escreveu, em seu perfil no Instagram. Segundo a prefeitura, todos os servidores que tiveram contato com ele fizeram exames, mas nenhum testou positivo para o coronavírus.