Prefeito de Atílio Vivácqua testa positivo para a Covid-19

O prefeito de Atílio Vivácqua, Josemar Machado Fernandes, divulgou nas redes sociais oficiais do município que testou positivo para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Ele contou que se recupera em casa, em isolamento social.
O comunicado foi divulgado na noite desta quinta-feira (02). Josemar Machado contou que há cerca de 5 dias sentiu sintomas da doença e na última terça-feira (30) fez o teste swab. Quero comunicar que estou bem, tomando as medidas de precaução, de isolamento social. Claro que fica aquela angustia, aquela ansiedade, pois é uma doença nova e não sabemos como vai ser amanhã, revelou em um dos trechos do vídeo.
O prefeito também fez um alerta à população para os cuidados na prevenção e combate ao novo coronavírus. No mês de junho, Atílio Vivácqua foi um dos municípios que tiveram maior evolução de registros de casos na Região Sul do Estado.
Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados no Painel Covid-19, o município sulino tem, até o início da tarde desta sexta-feria (03), 87 casos, duas mortes e 48 pessoas curadas da doença.