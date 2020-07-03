Prefeito de Atílio Vivácqua testa positivo para a Covid-19

O comunicado foi divulgado na noite desta quinta-feira (02). Josemar Machado contou que há cerca de 5 dias sentiu sintomas da doença e na última terça-feira (30) fez o teste swab. Quero comunicar que estou bem, tomando as medidas de precaução, de isolamento social. Claro que fica aquela angustia, aquela ansiedade, pois é uma doença nova e não sabemos como vai ser amanhã, revelou em um dos trechos do vídeo.