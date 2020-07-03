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Pandemia

Prefeito de Atílio Vivácqua testa positivo para a Covid-19

Josemar Machado Fernandes contou que recebeu o resultado do exame nesta quinta-feira (02). Ele se recupera em casa, em isolamento social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 15:34

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 15:34

Prefeito de Atílio Vivácqua, Josemar Machado Fernandes
Prefeito de Atílio Vivácqua, Josemar Machado Fernandes Crédito: Reprodução
O prefeito de Atílio Vivácqua, Josemar Machado Fernandes, divulgou nas redes sociais oficiais do município que testou positivo para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Ele contou que se recupera em casa, em isolamento social.
O comunicado foi divulgado na noite desta quinta-feira (02). Josemar Machado contou que há cerca de 5 dias sentiu sintomas da doença e na última terça-feira (30) fez o teste swab. Quero comunicar que estou bem, tomando as medidas de precaução, de isolamento social. Claro que fica aquela angustia, aquela ansiedade, pois é uma doença nova e não sabemos como vai ser amanhã, revelou em um dos trechos do vídeo.
O prefeito também fez um alerta à população para os cuidados na prevenção e combate ao novo coronavírus. No mês de junho, Atílio Vivácqua foi um dos municípios que tiveram maior evolução de registros de casos na Região Sul do Estado.

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Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados no Painel Covid-19, o município sulino tem, até o início da tarde desta sexta-feria (03), 87 casos, duas mortes e 48 pessoas curadas da doença.

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