O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), testou positivo para o novo coronavírus. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (25). A primeira-dama do Estado, Maria Virgínia Casagrande, também testou positivo para a Covid-19.
De acordo com a nota enviada pela assessoria de imprensa do governo do Espírito Santo, Maria Virgínia sofreu um pequeno acidente vascular cerebral (ACV), na semana passada, que ocasionou sua internação em hospital durante dois dias. Ao retornar para casa, ela começou a sentir dores pelo corpo e, posteriormente, febre.
Casagrande e primeira-dama estão com Covid-19
A partir de sexta-feira, Renato Casagrande começou a sentir alguns sintomas leves, o que o levou à realização dos testes. O governador vai ficar em isolamento em casa, seguindo as recomendações médicas.
Em nota, a Rede Meridional, que administra o hospital onde a primeira-dama esteve internada, informou que opera com protocolos estritos dentro de suas unidades. Aqueles que possuem suspeita de Covid-19 entram por local diferenciado e são atendidos em área completamente isolada dos outros pacientes. Os profissionais cumprem as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e estão munidos de todos equipamentos de proteção. "A pandemia do novo coronavírus está em fase de transmissão comunitária, não sendo possível afirmar exatamente onde as pessoas estão sendo contaminadas", destaca a instituição.