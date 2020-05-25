Casagrande e primeira-dama estão com Covid-19

A partir de sexta-feira, Renato Casagrande começou a sentir alguns sintomas leves, o que o levou à realização dos testes. O governador vai ficar em isolamento em casa, seguindo as recomendações médicas.

Em nota, a Rede Meridional, que administra o hospital onde a primeira-dama esteve internada, informou que opera com protocolos estritos dentro de suas unidades. Aqueles que possuem suspeita de Covid-19 entram por local diferenciado e são atendidos em área completamente isolada dos outros pacientes. Os profissionais cumprem as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e estão munidos de todos equipamentos de proteção. "A pandemia do novo coronavírus está em fase de transmissão comunitária, não sendo possível afirmar exatamente onde as pessoas estão sendo contaminadas", destaca a instituição.