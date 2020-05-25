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Novo coronavírus

Casagrande e primeira-dama estão com Covid-19

O anúncio feito, nesta segunda-feira, diz que o governador do ES e a primeira-dama, Maria Virgínia Casagrande, testaram positivo para o novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 08:58

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 08:58

Renato Casagrande é governador do Espírito Santo
Renato Casagrande é governador do Espírito Santo Crédito: Giovani Pagotto/Secom-ES
O governador do Estado do Espírito SantoRenato Casagrande (PSB), testou positivo para o novo coronavírus. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (25). A primeira-dama do Estado, Maria Virgínia Casagrande, também testou positivo para a Covid-19. 
De acordo com a nota enviada pela assessoria de imprensa do governo do Espírito Santo, Maria Virgínia sofreu um pequeno acidente vascular cerebral (ACV), na semana passada, que ocasionou sua internação em hospital durante dois dias. Ao retornar para casa, ela começou a sentir dores pelo corpo e, posteriormente, febre. 
Casagrande e primeira-dama estão com Covid-19
A partir de sexta-feira, Renato Casagrande começou a sentir alguns sintomas leves, o que o levou à realização dos testes.  O governador vai ficar em isolamento em casa, seguindo as recomendações médicas. 
Em nota, a Rede Meridional, que administra o hospital onde a primeira-dama esteve internada, informou que opera com protocolos estritos dentro de suas unidades. Aqueles que possuem suspeita de Covid-19 entram por local diferenciado e são atendidos em área completamente isolada dos outros pacientes. Os profissionais cumprem as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e estão munidos de todos equipamentos de proteção. "A pandemia do novo coronavírus está em fase de transmissão comunitária, não sendo possível afirmar exatamente onde as pessoas estão sendo contaminadas", destaca a instituição.
Casagrande
Casagrande Crédito: Divulgação

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