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Adversários políticos

Hartung manifesta solidariedade a Casagrande, que está com coronavírus

Nas redes sociais, o ex-governador afirmou que a Covi-19 é 'uma doença que não escolhe vítimas, e que requer solidariedade e foco em seu enfrentamento'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 11:26

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 11:26

Posse do governador do ES - O governador Renato Casagrande e o ex-governador Paulo Hartung durante a cerimonia de passagem da faixa de como governador do ES, no Palácio Anchieta. Do lado esquerdo, a esposa Virginia Casagrande
O governador Renato Casagrande, ao lado de Virgínia Casagrande, e o ex-governador Paulo Hartung durante cerimônia de posse em 2019 Crédito: Carlos Alberto Silva
O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung (sem partido) manifestou solidariedade ao governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), e à primeira-dama, Maria Virgínia Casagrande, que estão com o novo coronavírus. Nas redes sociais, Hartung afirmou que a Covi-19 é "uma doença que não escolhe vítimas, e que requer solidariedade e foco em seu enfrentamento".
"Manifesto meu desejo de pronto restabelecimento da saúde do governador Renato Casagrande e de sua esposa, Maria Virgínia Casagrande, que testaram positivo para a Covid-19, uma doença que não escolhe vítimas, e que requer solidariedade e foco em seu enfrentamento", disse, nesta segunda-feira (25), no Twitter. 
Casagrande e Hartung são adversários políticos. Aliados na primeira eleição de Casagrande para o governo do Estado em 2010, os dois romperam durante a gestão do socialista. Em 2014, travaram uma dura disputa para o comando do Palácio Anchieta, na qual Hartung saiu vitorioso. Em 2018, o ex-governador não tentou a reeleição e o embate nas urnas entre os dois não se repetiu. 
A informação sobre os testes de Casagrande e dona Virgínia para a doença terem dado positivo foi divulgada na manhã desta sexta pela assessoria do governo estadual.
A mulher do governador sofreu um pequeno acidente vascular cerebral (AVC) na semana passada e ficou internada por dois dias. De acordo com a nota do governo, ao retornar para casa, ela começou a sentir dores pelo corpo e, posteriormente, febre. 
A partir de sexta-feira (22), Casagrande começou a sentir sintomas leves da Covid-19, o que levou à realização dos testes. O governador ficará em isolamento em casa, seguindo as recomendações médicas. 

LEIA MAIS SOBRE O ASSUNTO

Casagrande é o sexto governador a testar positivo para Covid-19

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Com Covid-19, Casagrande permanece exercendo o cargo de governador

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