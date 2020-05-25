Hartung manifesta solidariedade a Casagrande, que está com coronavírus

O governador Renato Casagrande, ao lado de Virgínia Casagrande, e o ex-governador Paulo Hartung durante cerimônia de posse em 2019 Crédito: Carlos Alberto Silva

O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung (sem partido) manifestou solidariedade ao governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), e à primeira-dama, Maria Virgínia Casagrande, que estão com o novo coronavírus . Nas redes sociais, Hartung afirmou que a Covi-19 é "uma doença que não escolhe vítimas, e que requer solidariedade e foco em seu enfrentamento".

"Manifesto meu desejo de pronto restabelecimento da saúde do governador Renato Casagrande e de sua esposa, Maria Virgínia Casagrande, que testaram positivo para a Covid-19, uma doença que não escolhe vítimas, e que requer solidariedade e foco em seu enfrentamento", disse, nesta segunda-feira (25), no Twitter.

Casagrande e Hartung são adversários políticos. Aliados na primeira eleição de Casagrande para o governo do Estado em 2010, os dois romperam durante a gestão do socialista. Em 2014, travaram uma dura disputa para o comando do Palácio Anchieta, na qual Hartung saiu vitorioso. Em 2018, o ex-governador não tentou a reeleição e o embate nas urnas entre os dois não se repetiu.

Manifesto meu desejo de pronto restabelecimento da saúde do governador Renato Casagrande e de sua esposa, Maria Virgínia Casagrande, que testaram positivo para a Covid-19, uma doença que não escolhe vítimas, e que requer solidariedade e foco em seu enfrentamento. — Paulo Hartung (@PauloHartungES) May 25, 2020

A mulher do governador sofreu um pequeno acidente vascular cerebral (AVC) na semana passada e ficou internada por dois dias. De acordo com a nota do governo, ao retornar para casa, ela começou a sentir dores pelo corpo e, posteriormente, febre.