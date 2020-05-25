Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Casagrande é o sexto governador a testar positivo para Covid-19

Governador do ES e primeira-dama vão ficar em isolamento, mas, por videoconferência, ele continuará à frente do comando do Executivo estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 16:10

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 16:10

Renato Casagrande participa de reunião sobre o socorro aos Estados com o presidente Jair Bolsonaro, outros governadores e os presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre
Renato Casagrande participa de reunião por videoconferência sobre o socorro aos Estados com o presidente Jair Bolsonaro e outros governadores no último dia 21 Crédito: Helio Filho/Secom-ES
O governador Renato Casagrande (PSB) é o sexto do país a testar positivo para o novo coronavírus. Ele segue no comando do governo do Espírito Santo e vai ficar isolado na residência oficial da Praia da Costa, em Vila Velha, junto com a primeira-dama, Maria Virgínia Casagrande, que também contraiu Covid-19.
Antes de Casagrande, os governadores do Rio de Janeiro, Wison Witzel (PSC); do Pará, Helder Barbalho (MDB); de Roraima, Antonio Denarium (PSL); de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), de Alagoas, Renan Filho (MDB), já haviam testado positivo para a doença.
Witzel, por exemplo, foi diagnosticado no dia 14 de abril. No dia 06 de maio, anunciou que havia se recuperado da doença, assim como a primeira-dama do Rio, Helena Witzel. O governador do Estado vizinho permaneceu em isolamento no período, mas não deixou o comando do Executivo estadual.
Já Renan Filho ficou em tratamento do dia 21 de abril até 7 de maio, em casa, depois retomou a rotina.

AVC

A primeira-dama do Espírito Santo foi internada no último dia 15, após sofrer um pequeno acidente vascular cerebral (AVC). Ela retornou para casa no dia seguinte e, durante a última semana, sentiu dores no corpo e teve febre.
Na última sexta-feira (22), Casagrande começou a tossir e também teve febre, o que o levou a fazer o exame para Covid-19. No sábado (23) e no domingo (24), o governador não realizou pronunciamentos ou coletivas de imprensa  formas de comunicação adotadas por ele durante o período da pandemia. 
O governador informou para a equipe dele que o teste havia dado positivo para o vírus na manhã desta segunda-feira. Após uma avaliação médica, ele foi orientado a ficar em casa e monitorar os sintomas da doença.
A vice-governadora, Jaqueline Moraes (PSB), continuará com as funções do cargo dela e não assumirá o comando do Palácio Anchieta.  De acordo com Jaqueline, que conversou com Casagrande nesta manhã, o governador e a primeira-dama estão bem.

AGENDAS PÚBLICAS

Desde a segunda quinzena de março, Casagrande tem realizado os principais compromissos dele por videoconferência, como reuniões com a equipe de governo, outros governadores, setores da sociedade civil e chefes de outros Poderes e instituições estaduais; entrevistas para a imprensa; e assinatura de ordens de serviço. O governador, no entanto, fez, no período, visitas a hospitais destinados ao combate ao novo coronavírus na Grande Vitória e no interior do Estado. 

LEIA MAIS SOBRE O ASSUNTO

Hartung manifesta solidariedade a Casagrande, que está com coronavírus

Secretário de Saúde se reuniu com Casagrande, mas não tem sintomas da Covid-19

Com Covid-19, Casagrande permanece exercendo o cargo de governador

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Causas impossíveis? 7 orações poderosas para situações difíceis
All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento
Imagem de destaque
'Indústria paralela' orienta imigrantes a fingirem ser gays para obterem asilo, mostra investigação da BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados