Casagrande é o sexto governador a testar positivo para Covid-19

Renato Casagrande participa de reunião por videoconferência sobre o socorro aos Estados com o presidente Jair Bolsonaro e outros governadores no último dia 21 Crédito: Helio Filho/Secom-ES

O governador Renato Casagrande (PSB) é o sexto do país a testar positivo para o novo coronavírus . Ele segue no comando do governo do Espírito Santo e vai ficar isolado na residência oficial da Praia da Costa, em Vila Velha, junto com a primeira-dama, Maria Virgínia Casagrande, que também contraiu Covid-19.

Antes de Casagrande, os governadores do Rio de Janeiro, Wison Witzel (PSC); do Pará, Helder Barbalho (MDB); de Roraima, Antonio Denarium (PSL); de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), de Alagoas, Renan Filho (MDB), já haviam testado positivo para a doença.

Witzel, por exemplo, foi diagnosticado no dia 14 de abril. No dia 06 de maio, anunciou que havia se recuperado da doença, assim como a primeira-dama do Rio, Helena Witzel. O governador do Estado vizinho permaneceu em isolamento no período, mas não deixou o comando do Executivo estadual.

Agradeço às mensagens por minha recuperação e de minha mulher, Helena. Estamos com os Anticorpos para o CoronaVírus e com alta médica. Aproveito para lamentar as 1.123 vítimas do Covid em nosso estado. Meus sentimentos aos familiares. https://t.co/SAz4EFBmsa — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) May 6, 2020

Já Renan Filho ficou em tratamento do dia 21 de abril até 7 de maio, em casa, depois retomou a rotina.

AVC

Na última sexta-feira (22), Casagrande começou a tossir e também teve febre, o que o levou a fazer o exame para Covid-19. No sábado (23) e no domingo (24), o governador não realizou pronunciamentos ou coletivas de imprensa  formas de comunicação adotadas por ele durante o período da pandemia.

O governador informou para a equipe dele que o teste havia dado positivo para o vírus na manhã desta segunda-feira. Após uma avaliação médica, ele foi orientado a ficar em casa e monitorar os sintomas da doença.

A vice-governadora, Jaqueline Moraes (PSB), continuará com as funções do cargo dela e não assumirá o comando do Palácio Anchieta. De acordo com Jaqueline, que conversou com Casagrande nesta manhã, o governador e a primeira-dama estão bem.

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