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Coronavírus

Governador do Pará, Helder Barbalho diz que está com Covid-19

Em uma rede social, chefe do Executivo estadual disse que não apresenta sintomas, mas fez o exame depois que integrantes da equipe dele testaram positivo para o novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 19:21

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 19:21

Coletiva com Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho
Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho disse que está assintomático Crédito: Bruno Cecim/Ag.Pará
O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou nesta terça-feira (14) que está com Covid-19. O resultado veio apenas no terceiro exame, após integrantes da equipe do emedebista testarem positivo para o novo coronavírus.
"Como vocês sabem, parte da minha equipe deu positivo para o coronavírus. No último sábado (11) eu fiz exame e deu inconclusivo e depois fizemos uma contraprova, no Instituto Evandro Chagas, e deu negativo. Mas eles recomendaram que eu fizesse um novo teste nesta terça-feira (14) e o meu teste deu positivo. Portanto, quero informar a população paraense que eu estou com coronavírus", afirmou em vídeo publicado no Twitter.

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Ele disse, no entanto, que não apresenta sintomas e segue trabalhando de casa.
" Mas quero, ao mesmo tempo, tranquilizar. Eu estou super bem, estou assintomático, não tenho qualquer sintoma, tenho trabalhado desde sexta-feira (10) de casa. A Daniela (esposa) e as crianças estão bem. Quero aproveitar para pedir para você: fique em casa. Este vírus é extremamente contagioso, ele não escolhe idade, ele não escolhe classe social. Todo mundo está exposto e todo mundo pode pegar. Por isso eu faço o apelo a você, fique em casa e vamos juntos vencer o coronavírus. Quem ama cuida e quem cuida fica em casa", encerrou.
Outro governador que divulgou nesta terça estar com Covid-19 é o do Rio, Wilson Witzel.

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