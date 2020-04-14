Governador do Rio, Wilson Witzel está com Covid-19

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, testou positivo para a Covid-19 nesta terça-feira (14). Ele vai seguir trabalhando na residência oficial e reforçou pedido para que população fique em casa em meio à pandemia de coronavírus.
"Quero comunicar a todos que, desde sexta-feira, não venho me sentindo bem e pedi para que fosse feito o teste do Covid e hoje (terça-feira, dia 14) veio o resultado positivo. Tive febre, dor de garganta, perda de olfato e graças a Deus estou me sentindo bem e continuarei trabalhando aqui do Palácio Laranjeiras mantendo as restrições e as recomendações médicas", afirmou, em vídeo publicado no Twitter.
"Tenho certeza de que vou superar mais essa dificuldade. Continuarei trabalhando. Peço mais uma vez para que fiquem em casa. Porque a doença não escolhe ninguém e o contágio é rápido", complementou.
O governador do Rio é um dos que tem antagonizado com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em defesa do isolamento social para conter o novo coronavírus. Bolsonaro é contra as medidas orientadas pelas autoridades em saúde pública por temer os impactos na economia e, consequentemente, na avaliação que os eleitores podem fazer dele.
Vários integrantes da equipe do presidente da República já testaram positivo para a Covid-19. Ele diz que também fez o exame e deu negativo, mas se recusa a mostrar o resultado.