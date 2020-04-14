Governador do Rio, Wilson Witzel está com Covid-19

Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão | Agência Brasil

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, testou positivo para a Covid-19 nesta terça-feira (14). Ele vai seguir trabalhando na residência oficial e reforçou pedido para que população fique em casa em meio à pandemia de coronavírus

"Quero comunicar a todos que, desde sexta-feira, não venho me sentindo bem e pedi para que fosse feito o teste do Covid e hoje (terça-feira, dia 14) veio o resultado positivo. Tive febre, dor de garganta, perda de olfato e graças a Deus estou me sentindo bem e continuarei trabalhando aqui do Palácio Laranjeiras mantendo as restrições e as recomendações médicas", afirmou, em vídeo publicado no Twitter.

"Tenho certeza de que vou superar mais essa dificuldade. Continuarei trabalhando. Peço mais uma vez para que fiquem em casa. Porque a doença não escolhe ninguém e o contágio é rápido", complementou.

O governador do Rio é um dos que tem antagonizado com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em defesa do isolamento social para conter o novo coronavírus. Bolsonaro é contra as medidas orientadas pelas autoridades em saúde pública por temer os impactos na economia e, consequentemente, na avaliação que os eleitores podem fazer dele.