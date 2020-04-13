Presidente da Assembleia do ES testa positivo para Covid-19

A transparência e a informação são as melhores armas de um homem público em tempos de crise. Testei positivo para Covid-19; o resultado saiu ontem. Estou em isolamento domiciliar e passo bem. Mas não poderia deixar de vir aqui falar sobre isso com vocês. #FiquemEmCasa pic.twitter.com/4SEuEzaaPs

"Ontem (domingo, dia 12) eu recebi o resultado do meu teste para Covid-19, que deu positivo. Desde a última quarta-feira eu vinha sentindo os sintomas, como febre, como cansaço, sintomas esses de forma mais forte que pararam na sexta-feira e eu continuo aqui em plena recuperação, sob os cuidados médicos, reforçando a importância do isolamento social", afirmou o presidente da Assembleia, no vídeo publicado na rede social.