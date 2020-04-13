O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso (Republicanos), testou positivo para Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.
Ele postou no Twitter, nesta segunda-feira (13), que está em isolamento domiciliar.
"Ontem (domingo, dia 12) eu recebi o resultado do meu teste para Covid-19, que deu positivo. Desde a última quarta-feira eu vinha sentindo os sintomas, como febre, como cansaço, sintomas esses de forma mais forte que pararam na sexta-feira e eu continuo aqui em plena recuperação, sob os cuidados médicos, reforçando a importância do isolamento social", afirmou o presidente da Assembleia, no vídeo publicado na rede social.
"Eu cumpri todos os ritos da OMS (Organização Mundial da Saúde), da Secretaria Estadual da Saúde, mas o vírus é implacável, ele não escolhe quem pega e fui acometido com isso, mas estou em plena recuperação, em isolamento domiciliar", complementou.
Presidente da Assembleia do ES testa positivo para Covid-19