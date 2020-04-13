Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Presidente da Assembleia do ES testa positivo para Covid-19

Erick Musso (Republicanos), que tem 33 anos, está em isolamento domiciliar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 14:58

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 14:58

Erick Musso anulou o ato de nomeação do PM horas depois da publicação no Diário Oficial da Assembleia
O deputado estaual Erick Musso tem 33 anos e disse que os sintomais mais graves já ficaram para trás Crédito: Tati Beling/Ales
O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso (Republicanos), testou positivo para Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.
Ele postou no Twitter, nesta segunda-feira (13), que está em isolamento domiciliar.
"Ontem (domingo, dia 12) eu recebi o resultado do meu teste para Covid-19, que deu positivo. Desde a última quarta-feira eu vinha sentindo os sintomas, como febre, como cansaço, sintomas esses de forma mais forte que pararam na sexta-feira e eu continuo aqui em plena recuperação, sob os cuidados médicos, reforçando a importância do isolamento social", afirmou o presidente da Assembleia, no vídeo publicado na rede social.
"Eu cumpri todos os ritos da OMS (Organização Mundial da Saúde), da Secretaria Estadual da Saúde, mas o vírus é implacável, ele não escolhe quem pega e fui acometido com isso, mas estou em plena recuperação, em isolamento domiciliar", complementou. 
Presidente da Assembleia do ES testa positivo para Covid-19

Veja Também

Assembleia do ES anuncia corte de despesas, mas cota de gabinete é mantida

"Coronavírus chegou com semanas de atraso no Brasil, mas já desperdiçamos esse tempo"

Paneleiros contra Bolsonaro no ES: quem são e o que pensam

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Máquina de lavar pega fogo e moradora passa mal em prédio de Vila Velha
Imagem de destaque
As reações de bolsonaristas e governistas à prisão de Ramagem pelo ICE nos EUA
Guarda de Vitória apreendeu R$ 15 mil em notas falsas com dupla em Vitória
Dupla é flagrada em Vitória com R$ 15 mil em notas falsas dentro de carro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados