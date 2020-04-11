"Coronavírus chegou com semanas de atraso no Brasil, mas já desperdiçamos esse tempo"

Meu mestrado e meu doutorado são sobre economias em período de guerra. Nesses momentos, é quase inimaginável, por exemplo, que as pessoas estejam preocupadas em quando vão voltar a ir a festas, coisas secundárias. O foco é a sobrevivência. É claro que as pessoas querem voltar à vida de antes, mas é uma situação muito grave, que exige as pessoas se ajudarem. Na situação de agora, estão na linha de frente os profissionais de saúde, de limpeza, de segurança, e a sociedade tem que ajudá-los. As pessoas ainda estão com a esperança de que, quando acabar a quarentena, tudo voltará como no início do ano, mas isso não vai acontecer. A única chance de se chegar ao fim do ano com uma rotina no mesmo patamar do início de 2020 é com a doença correndo sem controle nenhum. Mas o custo disso será uma tragédia muito gigantesca nos próximos meses. Todas as outras estratégias, que envolvem nos comprometermos com novos hábitos, exigirão vários meses tentando frear o vírus, até que uma hora isso começará a baixar e teremos um pouco de tranquilidade. Na primeira onda, os casos vieram importados. Como não conseguimos isolá-lo 100%, haverá uma segunda onda, em que ele vem de pessoas que não sabem que estão infectadas.