"Coronavírus chegou com semanas de atraso no Brasil, mas já desperdiçamos esse tempo"

Ao contrário de outras crises globais, o desafio comportamental é um dos fatores centrais nesta, do coronavírus. Por que esse fator é tão complexo?
Qual tem sido a maior dificuldade de controlar esse fator comportamental?
Além dos danos à renda das pessoas, aos empregos e à queda de arrecadação pelos governos, o que temos que temer no eixo da economia?
No eixo da questão sanitária, qual está sendo a nossa dificuldade?
Para a economia, qual dessas duas estratégias é menos danosa: achatar a curva, ou esperar vir uma segunda onda do vírus?
O dano econômico maior é com ou sem as medidas de isolamento social?
No estudo, o senhor afirma que a confiança social é e será o principal ativo de todas as autoridades. Como avalia a postura do presidente?
O senhor diz que o enfrentamento da pandemia será o mais próximo que o Brasil já passou de um esforço nacional prolongado de guerra. Quais são as semelhanças?
Quando a economia vai voltar a se recuperar?
Thomas Conti
- Doutor em Economia, cientista de dados e professor no Insper e do Instituto de Direito Público (IDP-SP).
- Pesquisa as áreas de Análise Econômica do Direito (Law & Economics), Economia do Crime e História Econômica.
- Diretor acadêmico da Associação Brasileira de Direito e Economia (ABDE) e da Associação Brasileira de Jurimetria (ABJ).