"Coronavírus não pode, por si só, ser motivo para rescisão de contratos"

Em primeiro lugar, acredito que a calma e serenidade serão boas companheiras neste momento extremamente desafiador que estamos passando. Devemos viver um dia de cada vez e evitar decisões guiadas pelo medo ou pânico. O atual cenário demanda uma avaliação detalhada de cada contrato e suas obrigações. A pandemia da Covid-19, por si só, não pode ser usada para a isenção ou mitigação da observância dos deveres contratuais e até mesmo da rescisão de contratos. O uso do recurso do “caso fortuito” ou “força maior” precisa ser avaliado com outros princípios tão ou mais importantes do nosso ordenamento jurídico, como o princípio da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana, solidariedade social e da liberdade econômica, senão teremos um efeito cascata de inadimplência, que, por fim, abalará profundamente a economia e todas as cadeias de fornecimento, além de sobrecarregar o Poder Judiciário com o ajuizamento de medidas judiciais para solução desse tipo de controvérsia. É de suma importância, nesse momento, a mediação e a negociação, visando não simplesmente rescindir contratos, mas, sim, estabelecer parâmetros possíveis dentro da situação atual, buscando um equilíbrio entre os contratantes e, na medida do possível, a permanência dos contratos vigentes, ainda que com outros ajustes e condições, diante da nova realidade que se impõe a toda sociedade.