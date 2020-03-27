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Coronavírus

Presidente da Caixa anuncia redução de juros do cheque especial

A Caixa anunciou também aumento da pausa do pagamento nas operações de crédito de 60 para 90 dias para pessoa física e jurídica

Publicado em 26 de Março de 2020 às 22:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 22:07
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse nesta que quinta-feira (26) que o banco público reduziu a taxa de juros do cheque especial de 4,95% para 2,9% ao mês. O corte é de 41,4%.
O anúncio foi feito por Guimarães ao participar da live semanal do presidente Jair Bolsonaro (sem partido)."Estamos analisando reduzir mais ainda", afirmou Guimarães.
Jair Bolsonaro durante transmissão ao vivo no Facebook
Presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ao lado de Jair Bolsonaro durante transmissão ao vivo no Facebook Crédito: Reprodução/Facebook
O parcelamento da fatura do cartão de crédito que é, na média, 7,7% ao mês, passará a ser, a partir de 2,9%, uma redução de 62,3%.
Estas condições do cheque especial e do cartão de crédito serão válidas por 90 dias, a partir de 1º de abril, segundo comunicado da Caixa.

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OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Na esteira de medidas para o combate ao coronavírus, a Caixa anunciou também aumento da pausa do pagamento nas operações de crédito de 60 para 90 dias para pessoa física e jurídica e crédito habitacional para pessoa física e jurídica.
"Nos próximos três meses, você não precisa pagar sua prestação. Qualquer uma das 750 mil pessoas que já pediram 60 dias não precisa [fazer novo pedido] porque automaticamente já vai para 90", afirmou Guimarães.
"Se for necessário, nós ampliaremos para 120 dias [4 meses], 150 dias [5 meses]. Ou seja, o que for necessário a Caixa fará para ajudar os brasileiros", disse.
O banco informou ainda que irá disponibilizar R$ 33 bilhões adicionais para reforçar a liquidez da economia, totalizando um incremento extra de R$ 111 bilhões em decorrência dos impactos do coronavírus.
Os outros R$ 78 bilhões já haviam sido anunciados na semana passada.
Estes novos recursos serão disponibilizados para capital de giro, compra de carteiras, crédito para Santas Casas, além do crédito agrícola.

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Também foi anunciada queda na taxa de juros em outros produtos do banco.
Os empréstimos Caixa Hospitais passam de 0,96% ao mês para 0,80% ao mês; no CDC, de 2,29% ao mês para a partir de 2,17% ao mês; e, no penhor, de 2,10% ao mês para 1,99% ao mês.
Em comunicado, a Caixa orienta que empregadores que quiserem suspender o recolhimento do FGTS de março, abril e maio deste ano sem cobrança de multa e encargos, o que passou a ser possível por medida provisória editada no início da semana, devem declarar as informações dos trabalhadores via Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP), aplicativo desenvolvido pelo banco.
O recolhimento das competências suspensas será dividido em seis parcelas e a primeira parcela vence em 7 de julho. Até R$ 25,5 bilhões de recolhimento podem ser suspensos.

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