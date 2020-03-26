Coronavírus: Carrefour abre 5.000 vagas de emprego no Brasil

Em meio à pandemia de coronavírus , o Carrefour vai abrir 5.000 vagas de emprego em todo o país. De acordo com a varejista, o período de isolamento fez com que a demanda aumentasse em todas as lojas.

De acordo com o Carrefour, há oportunidades em todas as cidades Crédito: Reprodução

Os postos de trabalho são para operador de loja, auxiliar de perecíveis, agente de prevenção, recepcionista de caixa, padeiro, peixeiro, técnico em manutenção, açougueiro, operador de centro de distribuição e vendedor de eletrodomésticos.

A seleção acontecerá de forma digital, desde a seleção, passando pelas entrevistas online, até a contratação final, quando o selecionado poderá entregar os documentos digitalizados, sem precisar comparecer pessoalmente para a entrega.

De acordo com o Carrefour, há oportunidades em todas as cidades. Em São Paulo, as vagas estão concentradas na capital, ABC Paulista, Baixada Santista, Campinas e Ribeirão Preto.

Haverá seleção também para os municípios de Manaus (Amazonas), Distrito Federal (Brasília), Goiânia (Goiás), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Belo Horizonte (Minas Gerais), Porto Alegre (Rio Grande do Sul) e Curitiba (Paraná).

INSCRIÇÕES

Os interessados devem se cadastrar pelo site https://www.99jobs.com/carrefour . A seleção será realizada a partir desta semana e as vagas permanecerão abertas até o preenchimento total dos cargos.

Para se candidatar, é necessário ter concluído ou estar cursando o ensino médio completo.

FUNÇÕES

Algumas funções requerem outros pré-requisitos, como o cargo de operador de loja. Nesse caso, é necessário atuar com reposição, precificação, verificação de validade e apoio às demandas dos clientes das áreas têxtil, utilidades do lar, papelaria, ferramentas, brinquedos, eletrodomésticos, alimentos não perecíveis, congelados, mercearia, limpeza e higiene pessoal.

Já para o cargo de auxiliar de perecíveis é necessário ter experiência como auxiliar na produção, organização, limpeza e ter atuado no apoio às demandas dos clientes nas áreas de frios e laticínios, padaria, açougue, peixaria e frutas, legumes e verduras.

Quem deseja ocupar a vaga de agente de prevenção precisa ter o segundo grau completo para atuar na fiscalização e no controle de movimentação de mercadorias e pessoal, controle de quebras, monitoramento de câmeras, segurança patrimonial e orientação ao público.