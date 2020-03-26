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Coronavoucher

Bolsonaro diz que vale para trabalhador informal será de R$ 600

Valor é o triplo do inicialmente anunciado por equipe econômica. Presidente diz que acertou aumento com ministro Paulo Guedes

Publicado em 26 de Março de 2020 às 19:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 19:44
Jair Bolsonaro em coletiva de imprensa sobre coronavírus
Jair Bolsonaro em coletiva de imprensa sobre coronavírus Crédito: Carolina Antunes/PR
O auxílio oferecido aos trabalhadores informais atingidos pelos efeitos da crise do coronavírus deve ser o triplo do informado inicialmente pela equipe econômica. Nesta quinta-feira (26), o presidente Jair Bolsonaro disse que o valor será de R$ 600. 
Os parlamentares também negociavam um valor menor, de R$ 500. "Aquela ajuda dos informais, que era muito pouco. Conversei com o Paulo Guedes (ministro da Economia) e ele resolveu triplicar esse valor. Estamos passando essa ajuda emergencial de R$ 600 por três meses para os informais", disse Bolsonaro em live nas redes sociais.
O vale, apelidado de coronavoucher, é uma forma de repor a renda de trabalhadores de baixa renda que não têm condições de trabalhar durante a quarentena para conter a disseminação do vírus. O auxílio de R$ 200 custaria R$ 15 bilhões ao longo de três meses. O governo ainda não divulgou o impacto fiscal do vale de R$ 600.

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