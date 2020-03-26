Bolsonaro diz que vale para trabalhador informal será de R$ 600

O vale, apelidado de coronavoucher, é uma forma de repor a renda de trabalhadores de baixa renda que não têm condições de trabalhar durante a quarentena para conter a disseminação do vírus. O auxílio de R$ 200 custaria R$ 15 bilhões ao longo de três meses. O governo ainda não divulgou o impacto fiscal do vale de R$ 600.