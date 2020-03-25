O governador Renato Casagrande e intérprete de libras durante entrevista coletiva remota Crédito: Reprodução/Facebook

Ainda repercutindo o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na noite desta terça-feira (24) , o governador Renato Casagrande destacou medidas econômicas que serão tomadas pelo governo estadual para ajudar quem terá prejuízos com a pandemia do coronavírus. Sem entrar em detalhes, o governador afirmou que o Estado vai disponibilizar crédito e adotar medidas de redução de juros para empresas e consumidores.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - Casagrande diz como governo do ES vai ajudar pessoas e empresas

"O Estado vai disponibilizar crédito e tomará medidas de desburocratização, que posterguem validades de certidões, que posterguem e ampliem validades de licença ambiental. Que a gente possa ter um fundo que permita equalizar os juros, para serem mais baratos para micro e pequenas empresas. Na área social do mesmo jeito. Então, o governo do Estado fará tudo que estiver ao alcance para que possa minorar o sofrimento das pessoas que estão tendo redução da atividade econômica, perdendo suas atividades" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Ao mesmo tempo, o governador reforçou a importância da continuidade das atividades econômicas que ainda conseguem se manter, mesmo em meio à pandemia. Segundo ele, isso é necessário para que as dificuldades não sejam maiores no momento da recuperação.

Nós estamos buscando manter, com todos os cuidados do mundo, na conversa com a federação das indústrias capixabas e outras entidades, manter a atividade industrial. Que alivie o ambiente para ter menos trabalhadores, para que não haja aglomeração e a gente consiga manter a atividade industrial funcionando, os serviços essenciais funcionando, para que a gente não jogue a economia lá embaixo, no zero. É importante que algumas atividades permaneçam ativas, porque isso dará mais base para a gente retomar a economia, assim que passar a fase aguda da crise, explicou.

CRISE DO PETRÓLEO PODE ATRAPALHAR

Sobre o Fundo Soberano, abastecido com royalties do petróleo e que poderiam dar suporte a essa recuperação econômica, o governador fez ressalvas e citou a crise internacional do petróleo. Além disso, destacou a importância de medidas envolvendo o governo federal, que serão mais efetivas no combate à crise econômica.