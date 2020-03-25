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Enfrentamento à Covid-19

Sobe para 12 o número de pacientes curados do coronavírus no ES

Sete cidades do Espírito Santo têm confirmações da doença: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Santa Teresa

Publicado em 25 de Março de 2020 às 07:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 07:21
Covid-19
Covid-19 Crédito: Viktor Forgacs/ Unsplash
Dos 40 pacientes confirmados com o novo coronavírus no Espírito Santo, 12 já estão curados, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mais que o dobro do número de cinco pessoas curadas da doença que havia sido passado no registro anterior.
Sobe para 12 o número de pacientes curados do coronavírus no ES
Outros 25 confirmados com a Covid-19 estão em isolamento residencial e dois deles estão internados. Outro paciente que faz parte dessa lista é um morador do Estado do Rio de Janeiro que tem empresa em solo capixaba e buscou o serviço de saúde local.
A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Sesa.

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Sete cidades do Estado têm confirmações da doença: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Santa Teresa.
Vila Velha é o município com maior número de casos confirmados, com 17 pacientes, seguido por Vitória, com 15. Até a noite desta terça-feira (24), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) investigava outras 945 notificações suspeitas da doença.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias:
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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