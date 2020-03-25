Covid-19 Crédito: Viktor Forgacs/ Unsplash

Dos 40 pacientes confirmados com o novo coronavírus no Espírito Santo , 12 já estão curados, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mais que o dobro do número de cinco pessoas curadas da doença que havia sido passado no registro anterior.

Your browser does not support the audio element. Sobe para 12 o número de pacientes curados do coronavírus no ES

Outros 25 confirmados com a Covid-19 estão em isolamento residencial e dois deles estão internados. Outro paciente que faz parte dessa lista é um morador do Estado do Rio de Janeiro que tem empresa em solo capixaba e buscou o serviço de saúde local.

A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Sesa.

Sete cidades do Estado têm confirmações da doença: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Santa Teresa.

Vila Velha é o município com maior número de casos confirmados, com 17 pacientes, seguido por Vitória , com 15. Até a noite desta terça-feira (24), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) investigava outras 945 notificações suspeitas da doença.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias: