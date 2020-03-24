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Falta vacina

Vacinação contra a gripe é temporariamente suspensa em Guarapari

Em um comunicado, a prefeitura disse que o município segue no aguardo da terceira remessa de vacinas. A cidade recebeu, até o momento, mais de 8 mil doses, mas todas já foram aplicadas.

Publicado em 24 de Março de 2020 às 20:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 20:20
Vacina contra a gripe
Prefeitura de Guarapari suspendeu a vacinação contra a gripe porque a remessa enviada ao município acabou.  Crédito: Erasmo Salomão/Ministério da Saúde
A Prefeitura de Guarapari comunicou, na noite desta terça-feira (24), a suspensão temporária da campanha de vacinação contra a gripe no município. A imunização começou na última segunda-feira (23). O motivo, segundo a administração municipal, é a falta de vacinas que são repassadas pelo Governo Federal e o Estado não pode realizar o reabastecimento para a cidade.
Comunicado feito pelo órgão nesta terça-feira (24)
Comunicado feito pelo órgão nesta terça-feira (24) Crédito: Prefeitura de Guarapari
"Assim que esse abastecimento ocorrer, a Semsa irá oferecer o serviço novamente a todos os idosos e profissionais da saúde, grupo que compõe esta primeira fase. O Ministério da Saúde informou que a distribuição será realizada de maneira fracionada, mas ao mesmo tempo, anunciou que a vacinação de todos os grupos de risco será realizada", diz o comunicado de Guarapari.
Por fim, o município diz que segue no aguardo da terceira remessa de vacinas, que recebeu, até o momento, 8.170 doses e todas elas foram aplicadas nesses últimos dias.

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