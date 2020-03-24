Vacinação contra a gripe é temporariamente suspensa em Guarapari

"Assim que esse abastecimento ocorrer, a Semsa irá oferecer o serviço novamente a todos os idosos e profissionais da saúde, grupo que compõe esta primeira fase. O Ministério da Saúde informou que a distribuição será realizada de maneira fracionada, mas ao mesmo tempo, anunciou que a vacinação de todos os grupos de risco será realizada", diz o comunicado de Guarapari.