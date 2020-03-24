Vacinação contra a gripe é temporariamente suspensa em Guarapari

A Prefeitura de Guarapari comunicou, na noite desta terça-feira (24), a suspensão temporária da campanha de vacinação contra a gripe no município. A imunização começou na última segunda-feira (23). O motivo, segundo a administração municipal, é a falta de vacinas que são repassadas pelo Governo Federal e o Estado não pode realizar o reabastecimento para a cidade.
"Assim que esse abastecimento ocorrer, a Semsa irá oferecer o serviço novamente a todos os idosos e profissionais da saúde, grupo que compõe esta primeira fase. O Ministério da Saúde informou que a distribuição será realizada de maneira fracionada, mas ao mesmo tempo, anunciou que a vacinação de todos os grupos de risco será realizada", diz o comunicado de Guarapari.
Por fim, o município diz que segue no aguardo da terceira remessa de vacinas, que recebeu, até o momento, 8.170 doses e todas elas foram aplicadas nesses últimos dias.