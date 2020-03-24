Vila Velha e Vitória vacinam idosos dentro dos próprios carros contra gripe

Para agilizar e ampliar o atendimento aos idosos, as Prefeituras de Vila Velha e Vitória estão aplicando a vacina contra a gripe neste grupo dentro dos próprios carros. Em Vila Velha, foram disponibilizados locais exclusivos para a imunização em sistema de drive-thru. Em Vitória, não há locais específicos para isso, mas os idosos que chegam aos pontos de vacinação recebem a vacina sem precisar sair do carro, já que os profissionais vão até o veículo fazer a imunização.
VILA VELHA
Em Vila Velha, o serviço está sendo oferecido a partir desta terça-feira (24), de 8h às 16h, em três locais: no Parque da Prainha, no estacionamento do Shopping Boulevard, em Itaparica, e no estacionamento do Shopping Praia da Costa. A partir desta quarta-feira (25), o serviço também será oferecido no estacionamento do Shopping Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, serão distribuídas mil doses da vacina para cada ponto de drive-thru por dia. Quando o estoque estiver no fim, a orientação é de encerrar a fila de veículos e só vacinar quem estiver no local. No caso das doses acabarem antes das 16h, equipes vão orientar os idosos a seguirem para outros locais de vacinação ou retornarem no dia seguinte, como aconteceu no Parque da Prainha neste primeiro dia de imunização exclusiva no drive-thru.
A administração municipal ressalta que serão atendidos somente os idosos que estiverem de carro. NÃO haverá vacinação nestes locais fora do sistema drive-thru, ou seja, de idosos que estiveram a pé. Nestes casos, os idosos devem comparecer aos outros pontos de vacinação no município. Confira a lista abaixo:
- REGIÃO 1
- Ginásio Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica
- Parque da Prainha (apenas sistema drive-thru)
- Estacionamentos dos shoppings Boulevard e Praia da Costa (apenas sistema drive-thru), a partir de terça-feira (24)
- Estacionamento do Shopping Vila Velha (apenas sistema drive-thru, a partir de quarta-feira (25)
- REGIÃO 2
- Jardim Colorado - UMEF Reverendo Antônio da Silva Cosmo.
- Araçás - Tenda em frente à unidade de saúde
- Araçás - Tenda na praça central
- Vila Nova - Quadra do Centro Comunitário
- Ibes UMEI Rosa Helena Frota Tristão
- Santa Inês - Igreja Adventista Metodista
- REGIÃO 3
- Santa Rita UMEF Leonel Moura Brizola
- Vila Garrido UMEF Antônio Bezerra Faria
- Paul UMEF Graciano Neves
- REGIÃO 4
- Jardim Marilândia - Umef Izaltina Almeida Fernandes
- Vale Encantado - UMEF Joffre Fraga
- São Torquato Quadra de esporte
- REGIÃO 5
- Barra do Jucu - UMEF Tuffy Nader
- Barramares UMEF Dijayro Gonçalves Lima
- Ponta da Fruta Praça da Praia Rasa
- Ponta da Fruta - UMEF Nair Dias
- Terra Vermelha UMEF Professor Paulo Cesar Vinha
- Ulisses Guimarães UMEI Terezinha Pagotti
SANTUÁRIO DE VILA VELHA
Antes definido como o local para imunizar os idosos, o pátio do Santuário de Vila Velha teve o serviço suspenso ainda na tarde desta segunda-feira (23). Devido à aglomeração que se formou, a Secretaria de Saúde do município resolver encerrar os trabalhos no local.
Segundo a administração, o local havia sido escolhido atendendo a uma recomendação expressa do Ministério da Saúde de opção por ambientes arejados. No entanto, informou que devido ao grande fluxo de idosos que acorreram ao Santuário, na prática, inviabilizou os cuidados de manter o necessário distanciamento social para proteção da saúde dos idosos, por conta da pandemia de coronavírus.
VITÓRIA
A Prefeitura de Vitória também está vacinando idosos que procuram os pontos de vacinação nos carros. Diferente do serviço de Vila Velha, não são locais exclusivos para este atendimento. Na Capital, os profissionais vão até os veículos em que os idosos estão e aplicam a dose, sem que os mesmos precisem se deslocar até a sala de vacinação.
A Secretaria de Saúde da Capital reforça que a vacinação acontece nas escolas da rede municipal como forma de manter as pessoas saudáveis longe do contato com quem está procurando atendimento em uma unidade de saúde. Lembra que, no município, a vacinação é marcada e o 1° lote de 18 mil vacinas enviado pelo Ministério da Saúde já foi todo agendado.
Em caso de dúvidas, as pessoas devem acionar os telefones 156 (moradores de Vitória) e 136 (pessoas fora de Vitória).