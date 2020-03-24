Vila Velha e Vitória vacinam idosos dentro dos próprios carros contra gripe

Veículos formam filas para vacinação de idosos em drive-thru no Parque da Prainha, em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Para agilizar e ampliar o atendimento aos idosos, as Prefeituras de Vila Velha e Vitória estão aplicando a vacina contra a gripe neste grupo dentro dos próprios carros. Em Vila Velha, foram disponibilizados locais exclusivos para a imunização em sistema de drive-thru. Em Vitória, não há locais específicos para isso, mas os idosos que chegam aos pontos de vacinação recebem a vacina sem precisar sair do carro, já que os profissionais vão até o veículo fazer a imunização.

VILA VELHA

Em Vila Velha, o serviço está sendo oferecido a partir desta terça-feira (24), de 8h às 16h, em três locais: no Parque da Prainha, no estacionamento do Shopping Boulevard, em Itaparica, e no estacionamento do Shopping Praia da Costa. A partir desta quarta-feira (25), o serviço também será oferecido no estacionamento do Shopping Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, serão distribuídas mil doses da vacina para cada ponto de drive-thru por dia. Quando o estoque estiver no fim, a orientação é de encerrar a fila de veículos e só vacinar quem estiver no local. No caso das doses acabarem antes das 16h, equipes vão orientar os idosos a seguirem para outros locais de vacinação ou retornarem no dia seguinte, como aconteceu no Parque da Prainha neste primeiro dia de imunização exclusiva no drive-thru.

A administração municipal ressalta que serão atendidos somente os idosos que estiverem de carro. NÃO haverá vacinação nestes locais fora do sistema drive-thru, ou seja, de idosos que estiveram a pé. Nestes casos, os idosos devem comparecer aos outros pontos de vacinação no município. Confira a lista abaixo:

REGIÃO 1

Ginásio Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica

Parque da Prainha (apenas sistema drive-thru)

Estacionamentos dos shoppings Boulevard e Praia da Costa (apenas sistema drive-thru), a partir de terça-feira (24)

Estacionamento do Shopping Vila Velha (apenas sistema drive-thru, a partir de quarta-feira (25)

REGIÃO 2

Jardim Colorado - UMEF Reverendo Antônio da Silva Cosmo.

Araçás - Tenda em frente à unidade de saúde

Araçás - Tenda na praça central

Vila Nova - Quadra do Centro Comunitário

Ibes UMEI Rosa Helena Frota Tristão

Santa Inês - Igreja Adventista Metodista

REGIÃO 3

Santa Rita UMEF Leonel Moura Brizola

Vila Garrido UMEF Antônio Bezerra Faria

Paul UMEF Graciano Neves

REGIÃO 4

Jardim Marilândia - Umef Izaltina Almeida Fernandes

Vale Encantado - UMEF Joffre Fraga

São Torquato  Quadra de esporte

REGIÃO 5

Barra do Jucu - UMEF Tuffy Nader

Barramares UMEF Dijayro Gonçalves Lima

Ponta da Fruta Praça da Praia Rasa

Ponta da Fruta - UMEF Nair Dias

Terra Vermelha UMEF Professor Paulo Cesar Vinha

Ulisses Guimarães  UMEI Terezinha Pagotti

SANTUÁRIO DE VILA VELHA

Idosos lotam fila de vacinação contra a gripe no Santuário de Vila Velha nesta segunda Crédito: Reprodução/Vídeo: Eliana Bolsanello

Antes definido como o local para imunizar os idosos, o pátio do Santuário de Vila Velha teve o serviço suspenso ainda na tarde desta segunda-feira (23). Devido à aglomeração que se formou, a Secretaria de Saúde do município resolver encerrar os trabalhos no local.

Segundo a administração, o local havia sido escolhido atendendo a uma recomendação expressa do Ministério da Saúde de opção por ambientes arejados. No entanto, informou que devido ao grande fluxo de idosos que acorreram ao Santuário, na prática, inviabilizou os cuidados de manter o necessário distanciamento social para proteção da saúde dos idosos, por conta da pandemia de coronavírus.

VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória também está vacinando idosos que procuram os pontos de vacinação nos carros. Diferente do serviço de Vila Velha, não são locais exclusivos para este atendimento. Na Capital, os profissionais vão até os veículos em que os idosos estão e aplicam a dose, sem que os mesmos precisem se deslocar até a sala de vacinação.

A Secretaria de Saúde da Capital reforça que a vacinação acontece nas escolas da rede municipal como forma de manter as pessoas saudáveis longe do contato com quem está procurando atendimento em uma unidade de saúde. Lembra que, no município, a vacinação é marcada e o 1° lote de 18 mil vacinas enviado pelo Ministério da Saúde já foi todo agendado.

Em caso de dúvidas, as pessoas devem acionar os telefones 156 (moradores de Vitória) e 136 (pessoas fora de Vitória).