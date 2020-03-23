Drive thru e pano na janela: estratégias para vacinar idosos contra gripe no ES

Aplicação de vacina Crédito: Pixabay

A campanha de vacinação contra a gripe (influenza) começou de forma antecipada nesta segunda-feira (23), em todo o Brasil, devido à pandemia do novo coronavírus . O público-alvo desta primeira etapa são os idosos, acima de 60 anos, que estão na área de risco do novo vírus, e os profissionais da área de saúde.

Para evitar a aglomeração em postos de vacinação, alguns municípios no Sul do Espírito Santo , como Piúma e Ibatiba, se organizaram para aplicar a vacina dos idosos em suas residências.

PANO VERMELHO EM PIÚMA

pano vermelho em suas janelas ou fachadas. Em Piúma , no litoral Sul, a prefeitura divulgou que a equipe da Secretaria de Saúde irá visitar as residências dos idosos, entre os dias 23 de março e 15 de abril. Para facilitar a identificação das casas onde moram idosos, foi pedido que durante este período, os moradores deixem um

Moradores de Piúma identificam casas com idosos com pano vermelho para vacinação contra a gripe Crédito: Divulgação

Com isso, a nossa equipe de saúde vai conseguir abordar todas as residências identificadas. É importante lembrar que nesse primeiro período não existe um dia D, então os moradores não precisam se preocupar se a equipe de saúde não passar amanhã, porque temos mais dias para vacinar todos com segurança e agilidade adequada. Pedimos essa colaboração de cada um, amarrando o tecido, disse o secretário de Saúde de Piúma, Alexandre Marconi.

IBATIBA TERÁ DRIVE THRU

um pano, toalha, fita, papel, ou como preferir, desde que seja na cor branca, para sinalizar a equipe. Em Ibatiba , na Região do Caparaó, o município adotará a modalidade drive thru, de forma que o idoso será vacinado dentro do veículo. A prefeitura pede que o idoso sente, preferencialmente, próximo às portas do carro para facilitar a aplicação. O idoso que não tiver condições de ir de carro, pode aguardar uma equipe em sua residência, que deverá ser sinalizada na frente com, para sinalizar a equipe.

ANCHIETA

Anchieta e Atílio Vivácqua também irão aplicar a vacina nas residências dos idosos. Temos que evitar aglomerações, e esse esquema irá contribuir para isso. Temos o cadastro de todos os idosos e isso irá facilitar, afirma a secretária de Saúde de Anchieta, Jaudete Frontino.

CACHOEIRO

Além disso, dez unidades de saúde permitem a marcação do dia e horário de vacina pela internet, no site da prefeitura. No total, o município contará com 36 postos de vacinação, incluindo o parque de exposições da cidade e uma praça pública.

Vamos imunizar a população mais vulnerável tomando todos os cuidados para não colocar ninguém em risco. É importante que a população fique atenta às datas e compareça à unidade de saúde mais próxima para se vacinar, pois devemos tomar as medidas para facilitar o diagnóstico de doenças e evitar a propagação. Entretanto, quem tiver dificuldades para comparecer, pode ficar tranquilo, pois iremos atender a cada um de acordo com suas necessidades, explica a secretária de Saúde de Cachoeiro, Luciara Botelho.

CONFIRA O CALENDÁRIO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE