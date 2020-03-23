Drive thru e pano na janela: estratégias para vacinar idosos contra gripe no ES

A campanha de vacinação contra a gripe (influenza) começou de forma antecipada nesta segunda-feira (23), em todo o Brasil, devido à pandemia do novo coronavírus. O público-alvo desta primeira etapa são os idosos, acima de 60 anos, que estão na área de risco do novo vírus, e os profissionais da área de saúde.
Para evitar a aglomeração em postos de vacinação, alguns municípios no Sul do Espírito Santo, como Piúma e Ibatiba, se organizaram para aplicar a vacina dos idosos em suas residências.
PANO VERMELHO EM PIÚMA
Em Piúma, no litoral Sul, a prefeitura divulgou que a equipe da Secretaria de Saúde irá visitar as residências dos idosos, entre os dias 23 de março e 15 de abril. Para facilitar a identificação das casas onde moram idosos, foi pedido que durante este período, os moradores deixem um pano vermelho em suas janelas ou fachadas.
Com isso, a nossa equipe de saúde vai conseguir abordar todas as residências identificadas. É importante lembrar que nesse primeiro período não existe um dia D, então os moradores não precisam se preocupar se a equipe de saúde não passar amanhã, porque temos mais dias para vacinar todos com segurança e agilidade adequada. Pedimos essa colaboração de cada um, amarrando o tecido, disse o secretário de Saúde de Piúma, Alexandre Marconi.
IBATIBA TERÁ DRIVE THRU
Em Ibatiba, na Região do Caparaó, o município adotará a modalidade drive thru, de forma que o idoso será vacinado dentro do veículo. A prefeitura pede que o idoso sente, preferencialmente, próximo às portas do carro para facilitar a aplicação. O idoso que não tiver condições de ir de carro, pode aguardar uma equipe em sua residência, que deverá ser sinalizada na frente com um pano, toalha, fita, papel, ou como preferir, desde que seja na cor branca, para sinalizar a equipe.
ANCHIETA
Anchieta e Atílio Vivácqua também irão aplicar a vacina nas residências dos idosos. Temos que evitar aglomerações, e esse esquema irá contribuir para isso. Temos o cadastro de todos os idosos e isso irá facilitar, afirma a secretária de Saúde de Anchieta, Jaudete Frontino.
CACHOEIRO
Na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, a maior da Região Sul, a Secretaria de Saúde não irá nas residências, mas anunciou alterações de modo a evitar aglomeração de pessoas. Uma delas, é que em alguns pontos de vacinação, haverá a possibilidade de solicitar que um profissional de saúde aplique a vacina com o paciente dentro do carro (drive-thru).
Além disso, dez unidades de saúde permitem a marcação do dia e horário de vacina pela internet, no site da prefeitura. No total, o município contará com 36 postos de vacinação, incluindo o parque de exposições da cidade e uma praça pública.
Vamos imunizar a população mais vulnerável tomando todos os cuidados para não colocar ninguém em risco. É importante que a população fique atenta às datas e compareça à unidade de saúde mais próxima para se vacinar, pois devemos tomar as medidas para facilitar o diagnóstico de doenças e evitar a propagação. Entretanto, quem tiver dificuldades para comparecer, pode ficar tranquilo, pois iremos atender a cada um de acordo com suas necessidades, explica a secretária de Saúde de Cachoeiro, Luciara Botelho.
CONFIRA O CALENDÁRIO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE
- 23 de março: início da campanha para idosos (mais de 60 anos) e trabalhadores da área da saúde.
- A partir do dia 16 de abril: doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança e salvamento.
- A partir do dia 9 de maio: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.