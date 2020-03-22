Municípios do ES ampliam imunização contra a gripe; veja onde se vacinar

Vacinação contra a gripe será realizada até o dia 22 de maio Crédito: Erasmo Salomão/Ministério da Saúde

A coordenação do Programa de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Sesa informou que está seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. Segundo o governo estadual, os municípios devem oferecer locais de vacinação amplos e ventilados e que não sejam restritos às unidades de saúde.

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As pessoas com sintomas do Covid-19, ou com qualquer tipo de doença respiratória, gripes ou resfriados, mas que fazem parte do público-alvo da campanha, não saiam do isolamento e sigam mantendo o protocolo do Ministério da Saúde. A vacinação deverá ser buscada após o fim do isolamento, orienta a Sesa.

A Secretaria esclarece que as prefeituras foram orientadas a manter nos pontos de vacinação um supervisor capaz de identificar e acompanhar a presença de pessoas sintomáticas. Se alguém for localizado, vai receber máscara cirúrgica e será encaminhado a um local reservado, caso não apresente febre.

A coordenação orienta que todos os sintomáticos permaneçam em casa, no isolamento. É importante reforçar que pessoas com febre não poderão receber a vacina. A vacinação será adiada até a resolução do quadro, ressalta a secretaria, por nota.

VITÓRIA

O agendamento, para o morador de Vitória, deverá ser feito pela internet Crédito: Pixabay

A partir do dia 16 de abril, o sistema, além de abrir vagas para o primeiro grupo mencionado, também vai ofertar doses para professores de escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

A partir do dia 9 de maio, serão disponibilizados os agendamentos do terceiro grupo:

Crianças com idade entre 6 meses e menores de 6 anos;

Gestantes;

Puérperas (mulheres que tiveram filhos há até 45 dias);

Povos indígenas;

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionário do sistema prisional, adultos de 55 a 59 anos de idade)

Arquivos & Anexos Confira os pontos de vacinação contra influenza em Vitória Tamanho do arquivo: 57kb Baixar

CARIACICA

O público-alvo da campanha de vacinação contra a influenza que mora em Cariacica será imunizado, exclusivamente, em três escolas da rede municipal. Todas vão funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

As unidades de saúde de Morada de Santa Fé, Jardim América e Nova Rosa da Penha vão cumprir a rotina do calendário básico de vacinação que contempla as demais vacinas, das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira. Já no Pronto Atendimento de Bela Vista, estarão disponíveis vacinas contra a influenza, além da vacinação antirrábica.

23/03 a 15/04: Idosos (acima de 60 anos) e profissionais da área de saúde;

16/04 a 08/05: Professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, além de doentes crônicos;

09/05: Dia D  crianças de seis meses a menores de 06 anos, pessoas com mais de 55 anos, gestantes, mães no pós-parto, população indígena e portadores de condições clínicas especiais;

Saiba onde vacinar no município:

Escola Zaira Manhães de Andrade

Endereço: Rua 15, s/n, em Nova Rosa da Penha 1





Escola EMEF São Jorge

Endereço: Rua Principal, s/nº, em Rio Marinho





Escola EMEF Stélida Dias

Endereço: Rua Bolivar de Abreu, nº 01, em Campo Grande



VIANA

Para evitar aglomerações nos locais de vacinação, a Secretaria de Saúde do município levará a dose da vacina até a casa de pessoas com mais de 60 anos, público-alvo da primeira etapa de imunização. A medida visa evitar que mais de 5 mil idosos saiam de suas residências.

As equipes sairão da Central Vianense de Vacinas e Medicamentos (ao lado do Detran, BR 101, Guaritas), às 07 horas. De acordo com a secretária de Saúde Jaqueline Junino, a medida faz parte das ações de prevenção ao coronavírus adotadas no município. " Os idosos estão no grupo de risco do vírus, por isso achamos mais prudente levar a vacina até eles", esclarece.

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VILA VELHA

No município de Vila Velha, o atendimento será das 8h às 16h. Para as vacinações, não serão disponibilizadas unidades de saúde e apenas pontos alternativos atenderão a população. Serão escolas, tendas em praças públicas, quadra esportivas e centros comunitários, além do Santuário de Vila Velha, o Ginásio Tartarugão e o Centro Municipal de Atenção Secundária (Cemas).

A primeira fase é destinada a idosos e profissionais da saúde, do dia 23 até o dia 15 de abril. Já a segunda etapa, que tem como alvo professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, acontece a partir do dia 16 de abril. Já a terceira etapa abrange crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), indígenas, adolescentes e jovens do sistema socioeducativo, além de apenados, funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos.

[email protected]. A Prefeitura de Vila Velha orienta que pessoas com sintomas respiratórios não compareçam aos locais de vacinação e garante que pacientes nesta condição serão imunizados contra a gripe influenza após a melhora do quadro de saúde. Além disso, informa que familiares de pessoas idosas acamadas deverão agendar a visita de vacinadores municipais pelo email

Saiba onde vacinar no município:

Santuário de Vila Velha, Centro.

Ginásio Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica.

Cemas, a partir de terça-feira (24), na Rua Castelo Branco, 1.803 - Centro.

Jardim Colorado - Umef Reverendo Antônio da Silva Cosmo.

Araçás - Tenda em frente à unidade de saúde

Araçás - Tenda na praça central.

Vila Nova - Quadra do centro comunitário.

Ibes Umef Rosa Helena Frota Tristão.

Santa Inês - Igreja Adventista Metodista.

Santa Rita Umef Leonel Moura Brizola.

Vila Garrido Umef Antônio Bezerra Faria.

Paul Umef Graciano Neves.

Jardim Marilândia - Centro comunitário.

Vale Encantado - Umef Joffre Fraga.

São Torquato  Quadra de esporte.

Barra do Jucu - Umef Tuffy Nader.

Barramares Umef Dijayro Gonçalves Lima.

Ponta da Fruta Praça da Praia Rasa

Ponta da Fruta - Umef Nair Dias.

Terra Vermelha Umef Professor Paulo Cesar Vinha.

Ulisses Guimarães  Umei Terezinha Pagotti.

SERRA

Na Serra, a campanha de vacinação também tem início nesta segunda-feira (23) e acontece por etapas até o dia 22 de maio. A Prefeitura informou que serão 41 pontos de vacinação no município, entre unidades de saúde, escolas, centro de vivência, dentre outros. O órgão visa evitar a aglomeração de pessoas e a estimativa é de que 130.894 pessoas sejam vacinadas.

O processo será feito em três etapas; na primeira, o público é restrito para idosos e trabalhadores de saúde. Já na segunda etapa, que tem início no dia 16 de abril, serão vacinados os professores das escolas públicas e privadas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, e profissionais das forças de segurança e salvamento. A partir da última etapa, que começa no dia 9 de maio, será destinado para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), funcionários do sistema prisional, pessoas com deficiência e adultos de 55 a 59 anos.

Nas Unidades Regionais de Saúde, o atendimento acontece das 8h30 às 16h. Nas demais, a vacinação será de acordo com o horário da sala de vacina de cada uma.

Nos territórios de Jardim Tropical, José de Anchieta, Novo Horizonte, São Marcos, Serra-Sede e Vista da Serra a campanha acontecerá somente nos pontos extras. A Unidade Regional de Jacaraípe terá um ponto extra como apoio, mas a vacinação contra influenza também acontece dentro da unidade.

Saiba onde vacinar no município:

Parque Residencial Laranjeiras

Parque da Cidade, de segunda a sexta, das 8h30 às 15h

Centro Comunitário de Laranjeiras, de segunda a sexta, das 8 às 12h e das 13h às 16h.

Jacaraípe

Comitê de Saúde do Idoso, de segunda a sexta, das 12 à 16 horas

Jardim Tropical

Igreja Batista, de segunda a sexta, das 8 às 11h e das 13 às 15h30

José de Anchieta

Centro de Vivência, de segunda a sexta, das 8 às 12h

Novo Horizonte

Emef Aureníria Correa Pimentel, de segunda a sexta, das 8 às 16h

São Marcos

Emef Herbert de Souza, segunda a sexta, das 8 às 15h30

Serra-Sede

Centro comunitário, de segunda a sexta, das 8 às 16h

Vista da Serra

Associação de Moradores, de segunda a sexta, das 13 às 17h

LINHARES

Em Linhares , no Norte do Estado, a campanha será realizada em 23 escolas da rede municipal de ensino como medida para evitar a circulação de idosos, crianças e pacientes crônicos nas unidades de básicas de saúde.

O primeiro grupo a receber vacina são os idosos, a partir de 60 anos. A segunda fase inicia a partir do dia 16 de abril, também nas escolas municipais, tendo como público-alvo as pessoas com doenças crônicas.

A partir do dia 9 de maio se inicia a terceira e última fase, abrangendo crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes; mulheres que tiveram parto recente (puérperas), povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas, presos, funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos, que neste ano também fazem parte do grupo prioritário.

Saiba onde vacinar:

Bairro Aviso

Emef Roberto Calmon





Bairro Araçá

Emef Roberto Moreira





Bairro Bebedouro

Ceim Leodovico Donatelli

Emef Professora Eliana Corrêa Pinafo





Bairro Novo Horizonte

Ceim Manoel Farias





Bairro Canivete

Emef José Modeneze





Bairro Conceição

Emef Luiz de Camões





Bairro Interlagos

Emefm Marília de Rezende S. Coutinho

Emef Samuel Batista Cruz (Caic)

Ceim Crescer

Ceim Adagmar Pinto Santos





Bairro Jardim Laguna

Ceim Branca de Neve





Bairro Lagoa do Meio

Emef Elza Roni Scarpati





Bairro Nova Esperança

Emef Adelson Del Santo





Bairro São José

Ceim José Cândido Durão





Bairro Três Barras

Emef Cid Adalberto dos Reis





Bairro Linhares V

Ceim José Elias

Emef Maria Souza Matias





Planalto

Ceim Amigos do Saber

Emef Caboclo Bernardo





Distrito Rio Quartel

Emef Angelo Recla





Bairro Shell

Ceim Geny Ribeiro de Souza





Bairro Santa Cruz

Ceim Alegria do Saber

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM