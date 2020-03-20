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Após viagem ao Caribe

Capixaba que contraiu coronavírus em cruzeiro é internado em Vitória

Homem de 61 anos viajou para a República Dominicana, no início de março. Ele teve febre alta e foi internado nesta sexta-feira

Publicado em 20 de Março de 2020 às 16:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 16:04
Costa Favolosa: navio italiano fez um cruzeiro no Caribe, 40 capixabas participaram Crédito: Divulgação
O homem de 61 anos que testou positivo para coronavírus após participar de um cruzeiro no Caribe deu entrada, na madrugada desta sexta-feira (20), na UTI do Hospital Santa Rita, em Vitória. Ele está em uma área isolada dos demais pacientes e, de acordo com a assessoria de imprensa do hospital, a internação cumpre os protocolos das organizações de saúde e não interfere no atendimento geral da unidade.
Ele é o terceiro caso de um grupo de 40 capixabas da mesma família que fez a viagem. Além dele, um casal, de um homem de 72 anos e uma mulher, de 70, também deram positivo para o vírus. O casal, segundo familiares, está bem, em isolamento domiciliar e já não apresenta os sintomas. Parentes que tiveram contato com integrantes do grupo aguardam resultado dos exames.
O grupo retornou ao Espírito Santo na quinta-feira (12). Dos 40 que fizeram a viagem, 32 chegaram manifestando os sintomas, mas nenhum deles, de acordo com um familiar, está em um quadro mais delicado neste momento. Eles viajaram para Punta Cana, na República Dominicana, de avião no dia 2 de março. Lá, eles participaram de um cruzeiro, com navio e tripulação italianos, passando pelas Ilhas Virgens Britânicas, San Martin e Guadalupe.
Uma mulher, que estava na viagem e teve contato direto com um dos capixabas que testaram positivo, também sentiu os sintomas, mas, ao realizar o exame, ficou confirmado a presença para o vírus Influenza.

Vitória diante do coronavírus

A assessoria do Hospital Santa Rita informa que a unidade tem toda estrutura necessária para atender pacientes suspeitos ou confirmados do Covid-19, com pronto-socorro com área de isolamento; setor de internação exclusiva (e isolado) para atender pacientes suspeitos; UTI com box de isolamento; centro cirúrgico com sala reservada para atender pacientes suspeitos ou confirmados; e sala de hemodinâmica para atender pacientes cardíacos com casos suspeitos ou confirmados.
A Direção do Hospital Santa Rita alerta que o enfrentamento da pandemia do Covid-19 exige esforço comum das instituições de saúde, do poder público e da sociedade. Cabe à população seguir as recomendações das autoridades de saúde, como manter o isolamento social, para minimizar os riscos de contágio, recomenda, em nota, o hospital.

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