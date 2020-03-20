Coronavírus: Casagrande determina fechamento do comércio no ES

Comércio de rua e outras atividades não essenciais ficarão fechadas Crédito: Fernando Madeira

Ficam permitidos apenas a abertura de estabelecimentos considerados essenciais, que são farmácias, supermercados, padarias, alimentação e cuidados com animais, postos de combustível, lojas de conveniência e feiras livres.

Já restaurantes e lanchonetes só poderão funcionar até as 16 horas. Fora desse horário, esses estabelecimentos poderão funcionar apenas com o serviço de delivery (entrega em casa), informou a assessoria do governador.

A medida é mais uma das anunciadas pelo governo para evitar o contágio e propagação da Covid-19 no Estado. Até quinta-feira (19), eram 13 casos confirmados no Espírito Santo . A determinação foi publicada nas redes sociais do governador:

Estamos determinando o fechamento do comércio durante 15 dias, a partir de amanhã. Exceto: farmácias, supermercados, padarias, alimentação e cuidados animais, postos de combustível, conveniência e feiras livres. Restaurantes e lanchonetes funcionarão até as 16 horas. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 20, 2020

Quanto aos comércios que poderão continuar abertos, a recomendação do governo para a população é a mesma: que pessoas idosas e que pertencem ao grupo de risco da Covid-19 evitem ir a esses locais.

A nova medida anunciada por Casagrande se assemelha com a adotada por outros Estados, como São Paulo e Rio de Janeiro. Isso porque mesmo com as orientações e pedidos para as pessoas ficarem em casa, muitos ainda insistem a sair e frequentar espaços com aglomerações.

Vitória diante do coronavírus

SETOR VAI CUMPRIR A DETERMINAÇÃO, DIZ FECOMÉRCIO

O presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri, disse que a medida foi discutida com a entidade e já esperada desde o anúncio do fechamento de shoppings. Ele afirmou ainda que os empresários do setor vão cumprir a decisão.

"Nós acatamos a decisão do governo que, ao nosso ver, é para preservar a vida dos trabalhadores e empresários do comércio, além dos consumidores. Desde segunda o movimento já vinha caindo bastante e não fazia sentido ficar aberto mais", comentou.

De acordo com Sepulcri, com o baixo movimento nas ruas, lojistas já vinham passando por dificuldades. Nesta quinta, as vendas no comércio de rua no Estado representaram apenas 15% do que acontece em dias normais.

Diante da queda de movimento dos últimos dias e da paralisação por 15 dias, com faturamento zero, José Lino Sepulcri fez um apelo ao governador:

"O impacto vai ser faturamento zero. Precisamos agora de uma posição do governo do Estado com relação ao pagamento de tributos diante da queda no faturamento que já vinhamos tendo e agora pelo fechamento. Não vamos ter a menor condição de honrar os nossos compromissos. Do contrário, haverá uma quebradeira total" José Lino Sepulcri - Presidente da Fecomércio-ES