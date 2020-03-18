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Para evitar contágio

Coronavírus: governo do ES determina o fechamento de academias

Casagrande recomendou que os capixabas 'pratiquem exercícios físicos em casa' e que ajudem a fiscalizar estabelecimentos

Publicado em 18 de Março de 2020 às 19:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 19:46
Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande Crédito: Helio de Queiroz Filho | Secom
O governador do Espírito SantoRenato Casagrande, anunciou no início da noite desta quarta-feira (18),  que fica proibida a abertura de academias de ginástica pelo tempo de 30 dias no Estado. As unidades terão que fechar as portas a partir desta quinta-feira (19), após publicação de decreto do Poder Executivo.
Casagrande recomendou que os capixabas "pratiquem exercícios físicos em casa". A medida integra um novo pacote de restrições para evitar a propagação do novo coronavírus no Estado. O número de infectados no Espírito Santo subiu para 11 nesta quarta.

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O anúncio foi feito em coletiva de imprensa realizada por teleconferência pelo governador. O decreto determina o fechamento das academias, mas o governador admitiu que o Estado não tem condições de fiscalizar todos os estabelecimentos e pediu a ajuda da população.
"Medidas assim só terão efeito se um cidadão fiscalizar o outro. O decreto é mais no sentido de sensibilizar. Claro que vamos fiscalizar, mas não temos pernas e braços para alcançar tudo e precisamos que cada um seja um fiscal"
Renato Casagrande - Governador do ES
CONSELHO REGIONAL
Desde o último dia 13, o Conselho Regional de Educação Física de Rio de Janeiro e do Espírito Santo já havia orientado academias do Rio a fecharem academias, medidas que também sendo ordenada pelo governo Wilson Witzel. No caso do Espírito Santo, a situação ainda era de observação.
Em outros Estados, como o de São Paulo, a medida de proibir a abertura de academias também já foi tomada pelos governos.

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