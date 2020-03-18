Coronavírus: governo do ES determina o fechamento de academias

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande Crédito: Helio de Queiroz Filho | Secom

O governador do Espírito Santo Renato Casagrande , anunciou no início da noite desta quarta-feira (18), que fica proibida a abertura de academias de ginástica pelo tempo de 30 dias no Estado. As unidades terão que fechar as portas a partir desta quinta-feira (19), após publicação de decreto do Poder Executivo.

O anúncio foi feito em coletiva de imprensa realizada por teleconferência pelo governador. O decreto determina o fechamento das academias, mas o governador admitiu que o Estado não tem condições de fiscalizar todos os estabelecimentos e pediu a ajuda da população.

"Medidas assim só terão efeito se um cidadão fiscalizar o outro. O decreto é mais no sentido de sensibilizar. Claro que vamos fiscalizar, mas não temos pernas e braços para alcançar tudo e precisamos que cada um seja um fiscal" Renato Casagrande - Governador do ES

CONSELHO REGIONAL

Desde o último dia 13, o Conselho Regional de Educação Física de Rio de Janeiro e do Espírito Santo já havia orientado academias do Rio a fecharem academias, medidas que também sendo ordenada pelo governo Wilson Witzel. No caso do Espírito Santo, a situação ainda era de observação.