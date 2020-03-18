Não há paciente internado entre os casos de coronavírus, diz Sesa

No boletim mais recente divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta terça-feira (17), havia a confirmação de oito pacientes com o novo coronavírus (Covid-19). Nenhum deles internado em estado grave, conforme sugeriam mensagens de aplicativos de celular que passaram a circular com mais intensidade neste mesmo dia.
Luiz Carlos Reblin, coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Sesa, assegurou que todos os pacientes estão fora de hospitais. A mulher de 37 anos de Vila Velha, o primeiro caso confirmado, já teve alta. O segundo, o paciente que veio da Inglaterra e saiu do isolamento por conta própria, não está mais no Espírito Santo. Os outros seis, garante ele, estão em isolamento domiciliar, com sintomas leves e sem gravidade.
Questionado se não haveria pacientes em coma e em UTIs em hospitais particulares ou da rede pública, Reblin ressalta que não havia, até o fechamento do boletim, qualquer pessoa com o diagnóstico confirmado de coronavírus nessas condições.
Nesta quarta-feira (18), também surgiram informações sobre uma nova paciente em Vila Velha. A Sesa não respondeu a essa demanda, mas a Secretaria Municipal da Saúde aponta que há muitas notícias falsas circulando sobre a doença na cidade.
"A secretaria esclarece que estão circulando mensagens nas redes sociais com informações desprovidas de comprovação e, portanto, inconfiáveis, a respeito de supostos casos de pacientes acometidos por coronavírus em atendimentos nas redes de saúde pública e privada do município. A secretaria alerta a população para buscar informações apenas oficiais, emitidas pelas autoridades sanitárias municipais e/ou estaduais, nos canais próprios dessas instituições."
Para comunicar sobre casos suspeitos, os telefones da Vigilância Epidemiológica do município são 3388-4185 e 3388-4186, e o atendimento é feito das 7h às 19h.