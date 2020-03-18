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Pandemia

Ministro das Minas e Energia está com coronavírus

Jair Bolsonaro anunciou que Bento Albuquerque está coma infeção. Mais cedo, foi divulgado que outro ministro também contraiu o vírus

Publicado em 18 de Março de 2020 às 15:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 15:10
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
Mais um ministro do governo Bolsonaro foi diagnosticado com coronavírus. O caso de Bento Albuquerque, das Minas e Energia, foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro durante uma entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (18) no Palácio do Planalto. Mais cedo, foi divulgado que  o ministro-chefe do Gabinete de segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, também está com a doença.
Albuquerque fez parte da comitiva presidencial que entre 7 e 10 de março viajou à Flórida (EUA). Ele já havia feito um primeiro exame, que deu negativo, mas todos que estiveram na missão seguem protocolo médico e estão realizando novas análises durante o período de incubação do vírus. O próprio presidente já fez dois exames, que deram negativo.
Com o ministro das Minas e Energia já são 18 pessoas da comitiva que contraíram o vírus. Na lista estão, além de Augusto Heleno, nomes como o chefe da Secretaria de Comunicação, Fabio Wajngarten, o diplomata Nestor Foster e o secretário de comércio exterior, Marcos Troyjo.

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O presidente usava máscara durante o anúncio, assim como outros membros do governo que estavam à mesa, e justificou a medida citando a infecção do general Augusto Heleno, divulgada mais cedo, e de Albuquerque. 
Além de Bolsonaro, estavam na coletiva o ministro Paulo Guedes, da Economia, Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, Antonio Barra Torres, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

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