Ministro das Minas e Energia está com coronavírus

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Mais um ministro do governo Bolsonaro foi diagnosticado com coronavírus. O caso de Bento Albuquerque, das Minas e Energia, foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro durante uma entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (18) no Palácio do Planalto. Mais cedo, foi divulgado que o ministro-chefe do Gabinete de segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, também está com a doença.

Albuquerque fez parte da comitiva presidencial que entre 7 e 10 de março viajou à Flórida (EUA). Ele já havia feito um primeiro exame, que deu negativo, mas todos que estiveram na missão seguem protocolo médico e estão realizando novas análises durante o período de incubação do vírus. O próprio presidente já fez dois exames, que deram negativo

Com o ministro das Minas e Energia já são 18 pessoas da comitiva que contraíram o vírus. Na lista estão, além de Augusto Heleno, nomes como o chefe da Secretaria de Comunicação, Fabio Wajngarten, o diplomata Nestor Foster e o secretário de comércio exterior, Marcos Troyjo.

O presidente usava máscara durante o anúncio, assim como outros membros do governo que estavam à mesa, e justificou a medida citando a infecção do general Augusto Heleno, divulgada mais cedo, e de Albuquerque.