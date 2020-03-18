Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro cancela reunião ministerial após confirmação de coronavírus em Heleno
Covid-19

Bolsonaro cancela reunião ministerial após confirmação de coronavírus em Heleno

A tendência é que as demais reuniões esperadas para esta quarta-feira (18), como um encontro com os chefes dos Poderes da República, também não sejam mais realizada

Publicado em 18 de Março de 2020 às 13:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 13:33
O presidente da República, Jair Bolsonaro cumprimenta apoiadores no Palácio da Alvorada Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
Após a confirmação do teste positivo para o coronavírus do ministro Augusto Heleno, o presidente Jair Bolsonaro cancelou reunião ministerial que realizaria nesta quarta-feira (18) no Planalto. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Presidência da República.
Inicialmente, Bolsonaro cogitou, segundo assessores palacianos, realizá-la por meio de teleconferência, mas avaliou que seria difícil promover um encontro televisionado com 22 ministros diferentes.
O ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno, informou nesta quarta-feira (18) que o seu exame para coronavírus teve resultado positivo.
O general da reserva, que participou da comitiva presidencial aos Estados Unidos e é um dos ministros mais próximos do presidente , tem 72 anos. Por causa da idade, ele faz parte do grupo de risco para a doença.
Com a confirmação do diagnóstico, Heleno é o 17º integrantes da comitiva presidencial que viajou aos Estados Unidos a ser confirmado com a doença.

Veja Também

Medidas para auxiliar as empresas aéreas estão 'na pauta', diz Bolsonaro

Bolsonaro sobre coronavírus: "Se der positivo vão me chamar de inconsequente"

Bolsonaro fala em 'certa histeria' sobre coronavírus

O primeiro exame feito pelo ministro, na semana passada, tinha dado negativo, segundo a sua assessoria de imprensa. Por precaução, já que o coronavírus pode demorar para se manifestar, ele realizou um novo teste na terça-feira (17).
Só nesta terça, Heleno teve três encontros com Bolsonaro, registrados na agenda oficial. Em nenhum deles, ele usava máscara cirúrgica.

PRECAUÇÕES

Na manhã desta quarta-feira (18), a equipe de limpeza do Palácio do Planalto passou álcool nos gabinetes da pasta.
Uma equipe do HFA (Hospital das Forças Armadas) também foi deslocada para o Palácio do Planalto para fazer exames de coronavírus em servidores públicos.
Na terça-feira (17), após realizar o segundo exame, o ministro deu entrevista à imprensa e disse que não é absolutamente tranquilizador não ter os sintomas da doença.
"Já houve gente que foi diagnosticada, porque isso depende muito da reação do seu organismo. Às vezes, seu organismo resiste a esse tipo de vírus sem ter grandes problemas", afirmou.

Veja Também

Delegacia de Linhares muda rotina de atendimento por causa do coronavírus

Hospital Albert Einstein, em São Paulo, tem 7 na UTI por coronavírus

Morador de favelas brasileiras infectado com coronavírus pode ir para navios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados