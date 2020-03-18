Bolsonaro sobre coronavírus: 'Se der positivo vão me chamar de inconsequente'

O presidente Jair Bolsonaro evitou no fim da tarde desta terça-feira (17) se aproximar de populares que o esperavam na frente do Palácio da Alvorada. O chefe do Executivo aguarda o resultado do segundo exame para o novo coronavírus. "Estou evitando chegar perto. Vai sair mais um exame meu aí, se der positivo vão me chamar de inconsequente", disse.

O presidente da República, Jair Bolsonaro cumprimenta apoiadores no Palácio da Alvorada Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

A medida de cautela tem sido adotada desde ontem. Antes disso, contudo, Bolsonaro descumpriu recomendação de isolamento pela suspeita de coronavírus e foi às ruas no domingo, onde cumprimentou manifestantes na frente do Palácio do Planalto.

O presidente informou que não há previsão para o resultado do seu novo teste. "Não chegou o resultado, mas chegando, se for positivo ou negativo eu vou divulgar, sem problema nenhum", declarou.