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Declaração a apoiadores

Bolsonaro sobre coronavírus: 'Se der positivo vão me chamar de inconsequente'

O presidente informou que não há previsão para o resultado do seu novo teste

Publicado em 17 de Março de 2020 às 21:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 21:52
O presidente Jair Bolsonaro evitou no fim da tarde desta terça-feira (17) se aproximar de populares que o esperavam na frente do Palácio da Alvorada. O chefe do Executivo aguarda o resultado do segundo exame para o novo coronavírus. "Estou evitando chegar perto. Vai sair mais um exame meu aí, se der positivo vão me chamar de inconsequente", disse.
O presidente da República, Jair Bolsonaro cumprimenta apoiadores no Palácio da Alvorada Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
A medida de cautela tem sido adotada desde ontem. Antes disso, contudo, Bolsonaro descumpriu recomendação de isolamento pela suspeita de coronavírus e foi às ruas no domingo, onde cumprimentou manifestantes na frente do Palácio do Planalto.
O presidente informou que não há previsão para o resultado do seu novo teste. "Não chegou o resultado, mas chegando, se for positivo ou negativo eu vou divulgar, sem problema nenhum", declarou.
Ele precisou passar por exames após ter tido contato com pessoas diagnosticadas com a covid-19. Ao menos 14 pessoas da comitiva brasileira que acompanhou Bolsonaro em viagem aos Estados Unidos estão com a doença.

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