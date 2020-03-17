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Coronavírus no Brasil

'Só teremos paz quando tivermos vacina para coronavírus', diz Ministro

O ministro disse ainda que o país tem 'características ímpares', com 'muita dificuldade com equipamentos de proteção individual

Publicado em 17 de Março de 2020 às 18:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 18:50
Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta Crédito: Antônio Cruz/ Agência Brasil
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou, sobre a pandemia do novo coronavírus, que "só teremos paz com vírus quando houver vacina". Segundo Mandetta, "vacinas não são soluções fáceis, mas são a melhor solução" para esse tipo de patógeno.
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O ministro também celebrou o primeiro teste de uma possível vacina, nos Estados Unidos, em uma paciente voluntária. O ministro disse ainda que o país tem "características ímpares", com "muita dificuldade com os EPIs (equipamentos de proteção individual), testes e números". "Talvez, na parte da vigilância, o SUS tenha tido uma das melhores performances do mundo", disse Mandetta.

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