Coronavírus: transparência é antídoto para boatos nas empresas

Reunião em empresa: comunicação é fundamental em tempos de coronavírus Crédito: Pixabay

A comunicação é fundamental em qualquer tempo, mas ganha ainda mais relevância e urgência em momentos de crise severa como esta que estamos enfrentando, em decorrência da disseminação do coronavírus no mundo, agora, literalmente, batendo em nossa porta.

Diante de cenário tão conturbado e incerto, é essencial que as organizações empresariais, enquanto agentes formadores de opinião e pontos de concentração de significativo número de pessoas, mantenham uma comunicação clara, transparente e ágil com seus públicos internos e externos.

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Ao se comunicarem de forma assertiva e responsável, as empresas podem atuar como um antídoto às informações falsas ou precipitadas, tão danosas à toda a sociedade em momentos como este. E mais, informar corretamente a todos os públicos relacionados ao seu negócio, além de um dever, é também um recurso para fortalecimento de laços de confiança e de reputação com a sociedade como um todo.

Este é, portanto, um momento mais do que oportuno para que as empresas, com protagonismo, liderança e responsabilidade, contribuam para que seus funcionários e stakeholders se mantenham corretamente informados e possam rever dados e corrigir informações equivocadas.

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Por isso, reforçamos, tão importante quanto ter um plano de contingência para o controle do coronavírus, com protocolos e recomendações, é se dedicar a informar responsavelmente seus públicos e medir os impactos e respostas das ações instaladas para, se for o caso, fazer os ajustes necessários.

Uma comunicação responsável, direta e ágil pode ser a grande diferença na mitigação dos efeitos e redução do tempo em que a crise decorrente do coronavírus estará entre nós. Portanto, o desafio das empresas, ao mesmo tempo em que se dedica a minimizar os efeitos de uma paralisia forçada em suas unidades, é se manter sintonizada com as necessidades dos seus colaboradores, clientes, poder público e sociedade.

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E, como sabemos que uma economia fragilizada não ajuda em nada, a recomendação é para que, neste momento, a comunicação praticada nas empresas capixabas seja profissional e assertiva para proporcionar a boa continuidade de seus negócios, bem como a segurança, prevenção e bem-estar de seus funcionários, familiares, clientes e demais públicos de relacionamento.