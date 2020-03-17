Casos confirmados de novo coronavírus chegam a 291 no Brasil

Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório Crédito: Freepik

Ele estava internado na UTI do Hospital Sancta Maggiore Paraíso desde o dia 14 e morreu na segunda-feira (16). Ele não tinha histórico de viagem para o exterior.

A confirmação gerou alerta em autoridades de saúde, que têm apontado uma escalada nos números da doença nos últimos dias.

Também cresceu o número de registros em investigação -passou de 2.064 para 8.819.