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Pandemia

Casos confirmados de novo coronavírus chegam a 291 no Brasil

A confirmação gerou alerta em autoridades de saúde, que têm apontado uma escalada nos números da doença nos últimos dias

Publicado em 17 de Março de 2020 às 17:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 17:03
Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório Crédito: Freepik
O número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus subiu de 234 para 291. Os dados são de balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta terça-feira (17). Também nesta terça foi anunciada a primeira morte pela doença no Brasil. O paciente, de 62 anos, tinha diabetes e hipertensão.
Ele estava internado na UTI do Hospital Sancta Maggiore Paraíso desde o dia 14 e morreu na segunda-feira (16). Ele não tinha histórico de viagem para o exterior.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
A confirmação gerou alerta em autoridades de saúde, que têm apontado uma escalada nos números da doença nos últimos dias.
Também cresceu o número de registros em investigação -passou de 2.064 para 8.819.
Ao todo, 16 estados e Distrito Federal já têm casos confirmados.

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