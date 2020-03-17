'Quem tem Jesus não tem medo da morte', diz Andressa Urach sobre coronavírus

A missionária e ex-Miss Bumbum Andressa Urach Crédito: Reprodução/Instagram @andressaurachoficial

Andressa Urach fez uma postagem mostrando que não tem medo da pandemia do coronavírus. Segundo a ex-modelo, "quem tem Jesus não tem medo da morte".

"Se você tem medo é porque você não tem certeza da tua salvação, então te arrepende dos teus pecados e aceita Jesus como teu único salvador. Quem tem intimidade com Deus não teme absolutamente a nada. Imagina quando chegar a tribulação? Você cristão vai vender tua Alma por um prato de comida?", escreveu Urach.

No fim do texto, Andressa enfatizou que o assunto nada tem a ver com a higiene. "Para os mimizentos: não estou falando de cuidados com a higiene, faça interpretação de texto, estamos falando de salvação da Alma".

Nos comentários, muitos internautas concordaram com a modelo. Outros levantaram ressalvas. "A questão não é medo. A palavra de Deus diz que devemos ser prudentes. Creio que não custa nada nos precavermos, seguindo as orientações básicas", disse uma seguidora.

"E correr o risco de contaminar pessoas mais frágeis? Isso se chama #egoismo", comentou outro.