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Polêmica

'Quem tem Jesus não tem medo da morte', diz Andressa Urach sobre coronavírus

Ex-modelo declara que não tem medo da pandemia e fala da salvação

Publicado em 17 de Março de 2020 às 16:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 16:55
A missionária e ex-Miss Bumbum Andressa Urach Crédito: Reprodução/Instagram @andressaurachoficial
Andressa Urach fez uma postagem mostrando que não tem medo da pandemia do coronavírus. Segundo a ex-modelo, "quem tem Jesus não tem medo da morte".
"Se você tem medo é porque você não tem certeza da tua salvação, então te arrepende dos teus pecados e aceita Jesus como teu único salvador. Quem tem intimidade com Deus não teme absolutamente a nada. Imagina quando chegar a tribulação? Você cristão vai vender tua Alma por um prato de comida?", escreveu Urach.
No fim do texto, Andressa enfatizou que o assunto nada tem a ver com a higiene. "Para os mimizentos: não estou falando de cuidados com a higiene, faça interpretação de texto, estamos falando de salvação da Alma".
Nos comentários, muitos internautas concordaram com a modelo. Outros levantaram ressalvas. "A questão não é medo. A palavra de Deus diz que devemos ser prudentes. Creio que não custa nada nos precavermos, seguindo as orientações básicas", disse uma seguidora.
"E correr o risco de contaminar pessoas mais frágeis? Isso se chama #egoismo", comentou outro.

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"Prudência e sabedoria vem de Deus também, respeito sua opinião, mas não concordo com essa visão.. que Deus tenha misericórdia do povo dele, morrer e lucro se estamos em Cristo, porém provocar a morte é suicídio, e sabendo disso e não me cuidando, ou mesmo colocando a mercê do vírus, estou procurando a morte e ainda colocando outras pessoas em risco. Meu ponto de vista", respondeu outra internauta.

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