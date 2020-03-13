Andressa Urach revela nova tragédia: 'Quase Jesus me leva'

Andressa Urach surpreendeu seus fãs na web ao contar que sofreu um grave acidente de carro. Com detalhes, a missionária foi às redes sociais para contar o novo episódio de tragédia em sua vida.
A bonita estava dirigindo em uma estrada do Rio Grande do Sul quando cochilou ao volante e bateu na lateral de uma carreta.
"Ontem eu sobrevivi. A vida é um sopro, quase que Jesus me leva. Fui dirigindo até Capão da Canoa, litoral gaúcho, para fotografar e fazer as imagens do meu single. Quando estava na estrada, voltando para Porto Alegre, após realizar o ensaio, acabei cochilando na direção e só acordei quando bati a lateral do carro em uma carreta. Eu não me machuquei em nada", disse ela, em vídeo, antes de entregar que o carro ficou completamente arranhado e com o retrovisor destruído.
Andressa disse que voltava de um ensaio fotográfico e ficou perplexa após o ocorrido.
"Poderia ter morrido. Estava refletindo sobre o que aconteceu... Estou preparada para morte porque hoje, pela misericórdia de Deus, sei que minha alma está salva", reiterou.