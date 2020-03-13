Andressa Urach revela nova tragédia: 'Quase Jesus me leva'

"Ontem eu sobrevivi. A vida é um sopro, quase que Jesus me leva. Fui dirigindo até Capão da Canoa, litoral gaúcho, para fotografar e fazer as imagens do meu single. Quando estava na estrada, voltando para Porto Alegre, após realizar o ensaio, acabei cochilando na direção e só acordei quando bati a lateral do carro em uma carreta. Eu não me machuquei em nada", disse ela, em vídeo, antes de entregar que o carro ficou completamente arranhado e com o retrovisor destruído.