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Acidente

Andressa Urach revela nova tragédia: 'Quase Jesus me leva'

Missionária e ex-Miss Bumbum sofreu acidente de carro grave ao dormir no volante e desabafou nas redes sociais com os fãs

Publicado em 13 de Março de 2020 às 08:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 08:14
A missionária e ex-Miss Bumbum Andressa Urach Crédito: Reprodução/Instagram @andressaurachoficial
Andressa Urach surpreendeu seus fãs na web ao contar que sofreu um grave acidente de carro. Com detalhes, a missionária foi às redes sociais para contar o novo episódio de tragédia em sua vida. 
A bonita estava dirigindo em uma estrada do Rio Grande do Sul quando cochilou ao volante e bateu na lateral de uma carreta. 
"Ontem eu sobrevivi. A vida é um sopro, quase que Jesus me leva. Fui dirigindo até Capão da Canoa, litoral gaúcho, para fotografar e fazer as imagens do meu single. Quando estava na estrada, voltando para Porto Alegre, após realizar o ensaio, acabei cochilando na direção e só acordei quando bati a lateral do carro em uma carreta. Eu não me machuquei em nada", disse ela, em vídeo, antes de entregar que o carro ficou completamente arranhado e com o retrovisor destruído. 

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Andressa disse que voltava de um ensaio fotográfico e ficou perplexa após o ocorrido. 
"Poderia ter morrido. Estava refletindo sobre o que aconteceu... Estou preparada para morte porque hoje, pela misericórdia de Deus, sei que minha alma está salva", reiterou. 

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