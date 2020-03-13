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Coronavírus: Boninho desiste de entrar no 'BBB 20' com Gagliasso

Diretor e ator participariam da festa deste fim de semana disfarçados

Publicado em 13 de Março de 2020 às 07:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 07:55
O ator Bruno Gagliasso Crédito: Reprodução/Divulgação
Por causa do avanço do novo coronavírus no Brasil, Boninho desistiu de entrar com Bruno Gagliasso na próxima festa do Big Brother Brasil 20.
"Por respeito e segurança vamos deixar a brincadeira de invadir a festa para outro momento. Vamos nos cuidar! Lavem sempre as mãos. Evitem lugares com aglomerações de pessoas. Saúde a todos!", escreveu ele, em suas redes sociais, na noite desta quinta-feira (12).

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Além do ator, Boninho também chegou a dizer que colocaria o apresentador Tiago Leifert vestido de uma forma que ninguém conseguisse reconhecê-lo.

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