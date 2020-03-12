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Pedro Permuy

Márcio Garcia grava programa da Globo no Convento da Penha

Encantado com as belezas do Espírito Santo, apresentador do "Tamanho Família" só reclamou do calor da Grande Vitória e posou ao lado de fãs e do frei Pedro de Oliveira, que o recepcionou no ponto turístico religioso mais emblemático do Estado

Publicado em 12 de Março de 2020 às 12:13

Públicado em 

12 mar 2020 às 12:13
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Recepcionado pelo frei Pedro de Oliveira, o apresentador Márcio Garcia faz gravação para programa da Globo no Convento da Penha, no Espírito Santo Crédito: Ascom Convento da Penha/Divulgação
A manhã desta quinta-feira (12) foi agitada para quem passou pelo Convento da Penha. Por lá, o global Márcio Garcia deu o ar da graça para usar a paisagem do ponto turístico religioso mais famoso do Espírito Santo para gravar parte de um programa da Globo que deve ir ao ar nos próximos meses.
O apresentador está desde a tarde desta quarta (11) fazendo filmagens com uma família de Vila Velha.
Na web, fotos com o apresentador começaram a surgir dos fãs que ficaram em polvorosa com a aparição do apresentador do "Tamanho Família".
  Crédito: Ascom Convento da Penha/Divulgação

O CALOR CAPIXABA

A coluna, que não dorme no ponto, descobriu que o global e o frei Pedro de Oliveira, que ficou responsável por recepcioná-lo, tiveram um bate-papo rápido, já que a produção da gravação já estava com tudo esquematizado.
Durante a conversa, Márcio disse que ficou encantado com a beleza do Convento e do Estado, mas que o calor o surpreendeu. Os dois, em seguida, teriam brincado em relação à temperatura alta que tem sido registrada na Grande Vitória.
  Crédito: Ascom Convento da Penha/Divulgação
  Crédito: Ascom Convento da Penha/Divulgação

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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