Márcio Garcia grava programa da Globo no Convento da Penha

A manhã desta quinta-feira (12) foi agitada para quem passou pelo Convento da Penha
. Por lá, o global Márcio Garcia
deu o ar da graça para usar a paisagem do ponto turístico religioso mais famoso do Espírito Santo para gravar parte de um programa da Globo
que deve ir ao ar nos próximos meses.
O apresentador está desde a tarde desta quarta (11) fazendo filmagens com uma família de Vila Velha.
Na web, fotos com o apresentador começaram a surgir dos fãs que ficaram em polvorosa com a aparição do apresentador do "Tamanho Família".
A coluna, que não dorme no ponto, descobriu que o global e o frei Pedro de Oliveira, que ficou responsável por recepcioná-lo, tiveram um bate-papo rápido, já que a produção da gravação já estava com tudo esquematizado.
Durante a conversa, Márcio disse que ficou encantado com a beleza do Convento e do Estado, mas que o calor o surpreendeu. Os dois, em seguida, teriam brincado em relação à temperatura alta que tem sido registrada na Grande Vitória.