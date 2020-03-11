Quer ser influencer? Carlinhos Maia dá aula e valor surpreende

O humorista Carlinhos Maia Crédito: Tom Duarte

Anda custando pouco conseguir sucesso nas redes sociais com um professor e tanto: Carlinhos Maia

É que a mais nova empreitada do influenciador digital é dar aulas sobre como ser um influencer bem-sucedido. O curso que ele oferece, dividido em oito módulos, custa R$ 297 na pré-venda, disponível desde o último dia 5 de março. Os conteúdos poderão ser baixados pelos alunos a partir do dia 12 deste mês.

A coluna descobriu que quem concluir todos os módulos de estudos, que vão valer um certificado de extensão universitária, também terá aulas com o juiz John Silas, os jornalistas James Silver e Gilka Mafra, a empresária Uliana Ferreira, o psicólogo Marcos Vinícius e a publicitária Carina Oiticica, além da atriz Cláudia Helena. Todos os profissionais vão discorrer sobre marketing, marketing digital e influência no mundo digital de acordo com o tema que domina.

Todas as informações estão disponíveis no site oficial do curso, que é totalmente online, na web.

O humorista ganhou ainda mais fama no mundo do marketing depois de pagar todo o festão de seu casamento com marcações e “@” no Instagram (ou seja, na base da permuta com as próprias redes sociais).