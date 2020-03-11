Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedro Permuy

Quer ser influencer? Carlinhos Maia dá aula e valor surpreende

Fenômeno da internet, Carlinhos Maia tem mais de 16,6 milhões de seguidores no Instragram; curso a distância que ele promove ainda conta com certificado e time de profissionais de várias áreas de conhecimento

Publicado em 11 de Março de 2020 às 03:38

Públicado em 

11 mar 2020 às 03:38
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O humorista Carlinhos Maia Crédito: Tom Duarte
Anda custando pouco conseguir sucesso nas redes sociais com um professor e tanto: Carlinhos Maia.
É que a mais nova empreitada do influenciador digital é dar aulas sobre como ser um influencer bem-sucedido. O curso que ele oferece, dividido em oito módulos, custa R$ 297 na pré-venda, disponível desde o último dia 5 de março. Os conteúdos poderão ser baixados pelos alunos a partir do dia 12 deste mês. 
A coluna descobriu que quem concluir todos os módulos de estudos, que vão valer um certificado de extensão universitária, também terá aulas com o juiz John Silas, os jornalistas James Silver e Gilka Mafra, a empresária Uliana Ferreira, o psicólogo Marcos Vinícius e a publicitária Carina Oiticica, além da atriz Cláudia Helena. Todos os profissionais vão discorrer sobre marketing, marketing digital e influência no mundo digital de acordo com o tema que domina. 
Todas as informações estão disponíveis no site oficial do curso, que é totalmente online, na web.
O humorista ganhou ainda mais fama no mundo do marketing depois de pagar todo o festão de seu casamento com marcações e “@” no Instagram (ou seja, na base da permuta com as próprias redes sociais).
Como bônus, Carlinhos ainda vai oferecer ainda uma série sobre sua própria vida para os alunos que adquirirem o curso durante o período da pré-venda.

Veja Também

Francisquinha Alves: idosa com Alzheimer "cura" preconceito com vídeos

Mariana Xavier cai no choro em discurso no ES e fala de saída da comédia

Maquiador capixaba viaja ao Oriente Médio para dar curso vip

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

Tópicos Relacionados

Instagram
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália
Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados