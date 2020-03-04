Maquiador capixaba viaja ao Oriente Médio para dar curso vip

O expert, que só no Instagram tem mais de 106 mil seguidores, aproveitou o feriado de carnaval para curtir um turismo diferente e, nesse meio tempo, aliou o passeio aos compromissos profissionais.

É claro que a coluna ficou preocupada com a epidemia da nova doença e questionou Wallace sobre o cenário nos países pelos quais passou, mas ele tranquiliza: “Aqui está tranquilo. Algumas pessoas usam máscaras nos aeroportos, mas mais por precaução mesmo”, fala.