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Pedro Permuy

Maquiador capixaba viaja ao Oriente Médio para dar curso vip

Wallace Abeldt passou por Casablanca, no Marrocos, e Amã, na Jordânia, para ministrar seis dias de cursos vips de maquiagem

Publicado em 04 de Março de 2020 às 07:00

Públicado em 

04 mar 2020 às 07:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O maquiadora Wallace Abeldt na Mesquita Hassan 2, uma das maiores do mundo Crédito: Arquivo pessoal
Wallace Abeldt trabalha, profissionalmente, como maquiador há cerca de cinco anos. E nesse meio tempo já conseguiu dar o pontapé na carreira dentro da comunidade internacional. Na próxima sexta (6) ele volta ao Espírito Santo depois de uma temporada de cursos vips no Oriente Médio.
O expert, que só no Instagram tem mais de 106 mil seguidores, aproveitou o feriado de carnaval para curtir um turismo diferente e, nesse meio tempo, aliou o passeio aos compromissos profissionais.
“Vim passar uns dias em Casablanca, no Marrocos, e depois segui para Amã, na Jordânia, para ministrar três dias de curso. Mas os alunos gostaram tanto que pediram mais aulas, então adiei minha volta para Vitória e abri mais três aulas vips”, conta, em bate-papo com a coluna.

BLUSH NO CORONAVÍRUS!

E mesmo pelos lados de lá, a preocupação com o coronavírus ainda não é alarmante.
É claro que a coluna ficou preocupada com a epidemia da nova doença e questionou Wallace sobre o cenário nos países pelos quais passou, mas ele tranquiliza: “Aqui está tranquilo. Algumas pessoas usam máscaras nos aeroportos, mas mais por precaução mesmo”, fala.

FILHA DO "PAPA DA REPRODUÇÃO HUMANA" DO ESPÍRITO SANTO APROVADA EM SÃO PAULO

Já que falamos de capixabas que estão colhendo sucesso... O médico Jules White é conhecido no Espírito Santo como o "papa da reprodução humana". Depois de sua filha Cindy White seguir seus passos, já com a primeira parte da especialização em São Paulo concluída, agora a segunda herdeira que se dedicou à profissão também está de mudança. 
Vickie White já está na capital paulista para cursar Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público de São Paulo (IAMSPE). A coluna deseja sucesso sempre! 
A médica Vickie White Crédito: Fernando Madeira

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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