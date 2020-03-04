Maquiador capixaba viaja ao Oriente Médio para dar curso vip

Wallace Abeldt trabalha, profissionalmente, como maquiador há cerca de cinco anos. E nesse meio tempo já conseguiu dar o pontapé na carreira dentro da comunidade internacional. Na próxima sexta (6) ele volta ao Espírito Santo depois de uma temporada de cursos vips no Oriente Médio
.
O expert, que só no Instagram tem mais de 106 mil seguidores, aproveitou o feriado de carnaval para curtir um turismo diferente e, nesse meio tempo, aliou o passeio aos compromissos profissionais.
“Vim passar uns dias em Casablanca, no Marrocos
, e depois segui para Amã, na Jordânia, para ministrar três dias de curso. Mas os alunos gostaram tanto que pediram mais aulas, então adiei minha volta para Vitória e abri mais três aulas vips”, conta, em bate-papo com a coluna.
E mesmo pelos lados de lá, a preocupação com o coronavírus
ainda não é alarmante.
É claro que a coluna ficou preocupada com a epidemia da nova doença e questionou Wallace sobre o cenário nos países pelos quais passou, mas ele tranquiliza: “Aqui está tranquilo. Algumas pessoas usam máscaras nos aeroportos, mas mais por precaução mesmo”, fala.
Já que falamos de capixabas que estão colhendo sucesso... O médico Jules White
é conhecido no Espírito Santo como o "papa da reprodução humana". Depois de sua filha Cindy White seguir seus passos, já com a primeira parte da especialização em São Paulo concluída, agora a segunda herdeira que se dedicou à profissão também está de mudança.
Vickie White
já está na capital paulista para cursar Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público de São Paulo (IAMSPE). A coluna deseja sucesso sempre!