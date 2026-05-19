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Condições de pagamento

Calculadora permite simular renegociação de dívidas no Novo Desenrola

Ferramenta lançada pelo Ministério da Fazenda permite estimar descontos, parcelas e até o uso do FGTS antes da negociação com bancos

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 14:55

João Guimarães

João Guimarães

Publicado em 

19 mai 2026 às 14:55
Entre anotações e contas pagas, o risco invisível: o acúmulo de dívidas que cresce no dia a dia e pressiona a renda
 Pessoas com renda de até 5 salários mínimos podem aderir ao programa. Imagem gerada pelo ChatGPT

O Ministério da Fazenda lançou uma calculadora virtual que permite simular a renegociação de dívidas conforme as regras do programa Novo Desenrola Brasil - Famílias. O simulador já está disponível e é destinado a pessoas com renda de até 5 salários mínimos (R$ 8.105) – público-alvo do programa – que queiram testar as diferentes condições de pagamento antes de procurar uma instituição financeira para aderir à iniciativa.


=>Clique aqui para usar o simulador


A ferramenta realiza os cálculos de acordo com as regras do programa. Entre os critérios estão o tempo de atraso das dívidas, os descontos mínimos previstos para cada situação, o valor aproximado das parcelas e a possibilidade de quitação ou renegociação.


A plataforma também possibilita fazer simulações com o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na negociação dos débitos. Pelas regras do programa, o cidadão poderá utilizar até 20% do saldo disponível no FGTS ou R$ 1 mil. No entanto, a confirmação do uso do benefício depende da análise das instituições financeiras participantes do programa. 


No Novo Desenrola, podem ser renegociadas dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 que estejam atrasadas entre 90 dias e até 2 anos, nas modalidades de crédito pessoal não consignado, cartão de crédito e cheque especial. As instituições financeiras participantes podem aplicar descontos entre 30% e 90%, a depender do tipo de crédito e do tempo de atraso.


Segundo informações do Serasa, no Espírito Santo estão inadimplentes hoje 1.360.893 pessoas, que devem em média R$ 6.108,43. Os dados são de março de 2026 e as dívidas incluem bancos e cartões, contas básicas, telecomunicações, varejo, serviço, financeiras, securitizadoras e cooperativas. 


Com informações da Agência Brasil

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