Calculadora permite simular renegociação de dívidas no Novo Desenrola

O Ministério da Fazenda lançou uma calculadora virtual que permite simular a renegociação de dívidas conforme as regras do programa Novo Desenrola Brasil - Famílias. O simulador já está disponível e é destinado a pessoas com renda de até 5 salários mínimos (R$ 8.105) – público-alvo do programa – que queiram testar as diferentes condições de pagamento antes de procurar uma instituição financeira para aderir à iniciativa.





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A ferramenta realiza os cálculos de acordo com as regras do programa. Entre os critérios estão o tempo de atraso das dívidas, os descontos mínimos previstos para cada situação, o valor aproximado das parcelas e a possibilidade de quitação ou renegociação.





A plataforma também possibilita fazer simulações com o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na negociação dos débitos. Pelas regras do programa, o cidadão poderá utilizar até 20% do saldo disponível no FGTS ou R$ 1 mil. No entanto, a confirmação do uso do benefício depende da análise das instituições financeiras participantes do programa.





No Novo Desenrola, podem ser renegociadas dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 que estejam atrasadas entre 90 dias e até 2 anos, nas modalidades de crédito pessoal não consignado, cartão de crédito e cheque especial. As instituições financeiras participantes podem aplicar descontos entre 30% e 90%, a depender do tipo de crédito e do tempo de atraso.





Segundo informações do Serasa, no Espírito Santo estão inadimplentes hoje 1.360.893 pessoas, que devem em média R$ 6.108,43. Os dados são de março de 2026 e as dívidas incluem bancos e cartões, contas básicas, telecomunicações, varejo, serviço, financeiras, securitizadoras e cooperativas.





Com informações da Agência Brasil