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Covid-19

Gabriela Pugliesi confirma resultado positivo para coronavírus

Pugliesi ainda afirmou que não vai atender ninguém, por que quer descansar, se cuidar, ficar bem. 'Eu já estava, desde ontem, tomando remédio pra gripe, tenho que continuar. Só espero que não piore', afirmou

Publicado em 12 de Março de 2020 às 16:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 16:58
Gabriela Pugliesi Crédito: Luiza Ferraz
A influenciadora Gabriela Pugliesi, 33, confirmou na tarde desta quinta-feira (12) que seus exames deram positivo para coronavírus. Ela tinha sintomas desde o casamento da irmã, no último sábado (7), na Bahia, mas os resultados saíram apenas nesta tarde.
"Eu estava esperando ansiosamente o resultado dos exames que eu fiz e deu positivo para coronavírus. Nem passava pela minha cabeça, eu estava crente que [os sintomas] eram de bebida, festa... Realmente, pessoas do casamento também tiveram o resultado positivo. Eu tenho que me cuidar, isolada, descansando", afirmou ela.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Pugliesi ainda afirmou que não vai atender ninguém, por que quer descansar, se cuidar, ficar bem. "Eu já estava, desde ontem, tomando remédio pra gripe, tenho que continuar. Só espero que não piore", afirmou ela em um vídeo postado em seu perfil no Instagram.

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O Grupo Txai Resorts, onde ocorreu o casamento da irmã da influenciadora, já tinha afirmado que um de seus hóspedes, convidado do evento, tinha sido diagnosticado com coronavírus. "Trata-se de um paulistano, de 26 anos, que esteve em viagem a Aspen (EUA) no feriado do Carnaval", diz nota do grupo

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