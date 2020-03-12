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Número crescente

Sobe para 76 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil

O país tem 1.431 casos em investigação; outros 1.151 já foram descartados; com a atualização, já são nove estados com casos confirmados

Publicado em 12 de Março de 2020 às 16:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 16:51
Mais cedo, a pasta havia divulgado 60 casos Crédito: Freepik
 Subiu para 76 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. Os dados são de balanço do Ministério da Saúde divulgado na tarde desta quinta-feira (12).
Mais cedo, a pasta havia divulgado 60 casos. O balanço, porém, não contabilizava registros já informados em alguns estados.
Com a atualização, já são nove estados com casos confirmados. O maior número ocorre em São Paulo, com 41 registros.
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Em seguida, estão Rio de Janeiro (16), Paraná (6), Rio Grande do Sul (4), Bahia (2), Minas Gerais (1), Pernambuco (2), Espírito Santo (1), Alagoas (1) e Distrito Federal (2).
O ministério, porém, frisa que o número pode ser maior, já que algumas secretarias ainda não informaram registros para inclusão no sistema.
Atualmente, a maioria dos casos registrados no Brasil são importados, de acordo com o Ministério da Saúde. O termo é usado para pessoas com histórico de viagem a outros países onde há transmissão do vírus.
Alguns estados, como São Paulo e Bahia, já registram casos de transmissão local -quando uma pessoa adquire a doença por contato com paciente que teve exame confirmado.
De acordo com o ministério, ainda não há registro de transmissão sustentada ou comunitária, o que ocorre quando não é possível fazer um vínculo dos casos.
Autoridades de saúde, porém, já se preparam para um forte aumento nos registros nos próximos dias, o que pode mudar esse cenário.
Ao menos 1.427 pacientes atendidos na rede de saúde aguardam resultado de exames. Outros 1.156 tiveram o diagnóstico descartado para o covid-19.
Nesta quarta (11), a Organização Mundial de Saúde declarou que o avanço do vírus já representa uma pandemia.
A mudança trouxe reflexo nos critérios adotados pelo Brasil para identificar possíveis casos da doença.
Até então, entravam na análise para o coronavírus casos de pacientes com febre e outros sintomas -como tosse e dificuldade para respirar- e histórico de viagens a países da América do Norte, Ásia e Europa, além de Austrália, Argélia e Equador.
Agora, a orientação prevê que sejam analisados todos os casos de pacientes com sintomas e histórico de viagem internacional.

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