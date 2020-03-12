Coronavírus no Brasil ainda não é situação de epidemia, diz Mandetta

Ministro da Saúde André Luiz Mandetta Crédito: Antônio Cruz/ Agência Brasil

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse nesta quinta-feira 12) que o Brasil já tem casos de transmissão sustentada do coronavírus, ou seja, de pessoas que contraíram o Covid-19 sem ter ido a um país onde a doença está em situação de contágio grave. Ele afirmou, porém, que a situação no país ainda não pode ser considerada epidemia, que é quando ocorre o contágio indiscriminado na sociedade sem que se consiga determinar a origem do vírus, as informações são da Agência Brasil.

Nós ainda estamos na véspera, disse o ministro. Essa doença vem como se fosse um vento, começa como uma brisa, vai ganhado força, ganhando força, até que chega num determinado momento que faz um movimento espiral, que é quando uma pessoa vai transmitindo para outra, transmitindo para outra, e essa espiral forma como se fosse um ciclone. Aí você faz um gráfico em que há um aumento muito rápido no número de casos.

Segundo o ministro, o Covid-19 não apresenta grande letalidade individual e é uma virose como outra qualquer. Ele alertou que o Brasil passa atualmente por epidemias muito mais graves.

Temos uma doença infecciosa no Brasil hoje chamada dengue. Tivemos milhares de casos e óbitos. Temos sarampo, que tem vacina, disse Mandetta, reforçando o apelo para que as pessoas se vacinem. Estamos vendo surto de sarampo com óbitos. A tuberculose é a doença infecciosa que mais mata no mundo e o Rio de Janeiro, infelizmente, há séculos, é uma das cidades com maior índice de tuberculose no mundo.

Para Mandetta, a maior preocupação no momento é a sobrecarga no sistema de saúde. Ele lembrou, porém, que 80% dos infectados pelo Covid-19 não apresentam sintomas graves, sendo que 30% são assintomáticos, como crianças e adolescentes. Vinte por cento vão ter algum grau de necessidade de cuidado, disse o ministro, ressaltando que a morte tem ocorrido entre pessoas que apresentam outras doenças associadas. São classicamente os que falecem por gripe todos os anos  no ano passado tivemos quase 550 mil internações por influenza e 9% de letalidade por gripe.

Sobre os casos de transmissão local no Rio de Janeiro, anunciados nesta quinta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde, o ministro disse que todo o sistema está sendo pautado por evidências científicas.