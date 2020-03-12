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Ministro da Saúde

Coronavírus no Brasil ainda não é situação de epidemia, diz Mandetta

Luiz Henrique Mandetta,  ministro da Saúde, esclarece que país tem casos de transmissão sustentada

Publicado em 12 de Março de 2020 às 15:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 15:58
Ministro da Saúde André Luiz Mandetta Crédito: Antônio Cruz/ Agência Brasil
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse nesta quinta-feira 12) que o Brasil já tem casos de transmissão sustentada do coronavírus, ou seja, de pessoas que contraíram o Covid-19 sem ter ido a um país onde a doença está em situação de contágio grave. Ele afirmou, porém, que a situação no país ainda não pode ser considerada epidemia, que é quando ocorre o contágio indiscriminado na sociedade sem que se consiga determinar a origem do vírus, as informações são da Agência Brasil. 
Nós ainda estamos na véspera, disse o ministro. Essa doença vem como se fosse um vento, começa como uma brisa, vai ganhado força, ganhando força, até que chega num determinado momento que faz um movimento espiral, que é quando uma pessoa vai transmitindo para outra, transmitindo para outra, e essa espiral forma como se fosse um ciclone. Aí você faz um gráfico em que há um aumento muito rápido no número de casos.
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Segundo o ministro, o Covid-19 não apresenta grande letalidade individual e é uma virose como outra qualquer. Ele alertou que o Brasil passa atualmente por epidemias muito mais graves.
Temos uma doença infecciosa no Brasil hoje chamada dengue. Tivemos milhares de casos e óbitos. Temos sarampo, que tem vacina, disse Mandetta, reforçando o apelo para que as pessoas se vacinem. Estamos vendo surto de sarampo com óbitos. A tuberculose é a doença infecciosa que mais mata no mundo e o Rio de Janeiro, infelizmente, há séculos, é uma das cidades com maior índice de tuberculose no mundo.
Para Mandetta, a maior preocupação no momento é a sobrecarga no sistema de saúde. Ele lembrou, porém, que 80% dos infectados pelo Covid-19 não apresentam sintomas graves, sendo que 30% são assintomáticos, como crianças e adolescentes. Vinte por cento vão ter algum grau de necessidade de cuidado, disse o ministro, ressaltando que a morte tem ocorrido entre pessoas que apresentam outras doenças associadas. São classicamente os que falecem por gripe todos os anos  no ano passado tivemos quase 550 mil internações por influenza e 9% de letalidade por gripe.
Sobre os casos de transmissão local no Rio de Janeiro, anunciados nesta quinta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde, o ministro disse que todo o sistema está sendo pautado por evidências científicas.
Se isso é fato, você vai começar a ver espirais de casos. Daí você vai ficar mais atento se isso é num bairro, numa região, como as pessoas daquela região estão sendo atendidas. Hoje vamos fazer uma reunião com o secretário estadual e o municipal, para ver como o ministério pode ajudar, se a coisa está funcionando bem. Como eu fiz na semana passada em São Paulo, estou aqui hoje no Rio, amanhã volto a São Paulo, vou à Bahia, onde está acontecendo a mesma coisa, em Feira de Santana. Vamos nos desdobrar, afirmou.

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